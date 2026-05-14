Álvaro Gallardo y la importancia de crecer bien acompañado: "Se preocupan por mí día a día"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Álvaro Gallardo, el almeriense de apenas dieciséis años que ya ha conquistado terrenos nacionales y al que le espera un gran futuro por delante junto a su club Judo Mytos

Andalucía es una tierra única de talento y muchos son los que aprovechan todo lo que tiene para poder disfrutar de experiencias únicas. Y, cuando se habla del ámbito deportivo, todo se eleva al cuadrado. Muchos son los rincones que activan los cinco sentidos y que hacen que esta tierra se convierta en un enclave único para que los amantes de la actividad física puedan disfrutar de grandes aprendizajes y enseñanzas. También es importante de cuidar de esos jóvenes que, poco a poco, van vislumbrando un futuro importante en sus futuras disciplinas y que, más pronto que tarde, representarán sus raíces en las competiciones continentales.

Y es que, cuando hablamos del devenir deportivo de Andalucía, hay motivos que llaman a la ilusión. Muchos son los jóvenes que ilusionan en el panorama internacional, pudiendo hablar en ESTADIO Deportivo hace escasos días con Malena Ruíz, jerezana que ya ha conseguido importantes reconocimientos en el Muay Thai, un arte marcial que poco a poco va ganando prestigio en Andalucía. En la entrevista, mostró su camino diario y todo lo que va consiguiendo a pesar de su temprana edad, teniendo también una influencia grande su devenir académico y el estar cursando 2º de Bachillerato, con todo lo que eso supone.

En esta ocasión, y ya como última parte, Álvaro Gallardo también quiso compartir sus impresiones. El almeriense, de apenas dieciséis años, va rompiendo metas importantes a una temprana edad y ya puede decir que es doble campeón de España, tanto en categoría infantil como en cadete. Ahora va a dar un paso más allá y se va a adentrar en la categoría junior, un salto de nivel pero que, sin lugar a duda, intentará demostrar que está capacitado para ello. En esta última parte, hemos querido preguntarle acerca de su situación actual, sus preparadores y un mensaje de apoyo para todos esos jóvenes que compiten y estudian a la vez.

"Tienen hasta más mérito que yo gracias a mis entrenadores Dani, Miguel y Edu. Casi todo lo que sé, o todo, es gracias a ellos que me han ido enseñando todos los días que venía a entrenar. Se preocupan por mí día a día. Están pendientes de mí también para dar el peso, los entrenos...", declaró sobre ello. Y es que el almeriense se forma en el Club Mytos, donde muchos son los jóvenes que día tras días luchan por sus sueños en las artes marciales. "Estoy entrenando en Huércal ahora mismo. Desde pequeño, siempre he estado en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, pero cuando fui más mayor me vine aquí a entrenar", respondió acerca de su club.

¿Qué consejo le puede dar a los más jóvenes? Álvaro lo tiene claro. "El deporte también te hace mejorar en ti y te hace tener más ganas de llevar tu día a día. Tienes más motivación para hacer las cosas, así que creo que es bastante importante hacer deporte", finalizó sobre esto. Es uno de los ejemplos de que, con constancia y dedicación, se puede luchar por importantes metas.