El lado más pedagógico de Patricia Bueno: "Llevo como entrenadora ejerciendo ya bastantes años"

La malagueña ha atendido a ESTADIO Deportivo para poder hablar sobre esa labor pedagógica que está ejerciendo en el Club Triatlón Bahía de Málaga, donde enseña todas sus experiencias vividas y muestra las claves de esta disciplina

Andalucía es una de las cunas del deporte español, con muchos campeones en distintas disciplinas que hacen que el nombre de la comunidad autónoma andaluza pueda lucir en lo más alto del panorama mundial. Si hablamos de una lista, sería casi inagotable, ya que son muchos los ejemplos que aportan y que inspiran a los más jóvenes, todo esto con la ambición de poder seguir ese mismo camino. Es por ello que es importante esa etapa de aprendizaje y enseñanza, mucho más cuando todo este proceso es acompañado por esos mismos que brindan los ejemplos anteriormente mencionados.

Dos de las disciplinas más exigentes en el panorama mundial son tanto la de Duatlón como la de Triatlón. Varias son las pruebas y cambios que se deben afrontar en un pequeño periodo de tiempo, y muchos son los que se animan a probar suerte y a intentar disfrutar de todo lo que esta disciplina tiene. En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con Patricia Bueno, un auténtico referente que tenemos la suerte de contar en Andalucía. Desde su Málaga natal, ha tenido la suerte de lograr éxitos tanto nacionales como continentales, y aún sigue compitiendo al más alto nivel. Aparte de eso, ahora luce su faceta de entrenadora, donde muestra todas sus experiencias para lograr el mejor aprendizaje.

"Llevo como entrenadora ejerciendo ya bastantes años pero, con el Club Triatlón Bahía de Málaga, pues desde diciembre de 2019 que empecé con ellos, pasando por una pandemia y por mil historias. Y súper contenta en el sentido de ver cómo sigue creciendo la escuela, cómo sigue entrando gente para entrenar en el club, con ilusión y con ganas de aprender", declaró Patricia.

Una de las curiosidades es saber el método de enseñanza que se usa para los más jóvenes, ya que es una disciplina que, en un principio, puede no resultar atractiva para los más pequeños. "Dependiendo de la edad, pero con los más pequeños, sobre todo, enseñarle a jugar entrenando. No es tanto el machaque como cuando ya eres más grande, más adulto, o categorías ya como junior o juvenil, que sí tienen que hacer algún trabajo un poco más serio. Tengo niños desde los seis años hasta los catorce en la escuela, y luego ya es verdad que a partir de catorce pasan con los adultos y ya entrenan un poco más serio. Pero en la escuela básicamente es hacer juego con ellos, entrenan series, como yo digo, camufladas, pero sobre todo desde la diversión, desde el compañerismo, y sabiendo que están entrenando", respondió.

Hace escasos días, también recibió una mención especial en su tierra, todo esto por esa labor pedagógica que ejerce. "Es verdad que, a nivel deportivo, me han hecho muchos reconocimientos y siempre he estado súper agradecida, pero mi labor como entrenadora, no es que no se haya visto reconocida nunca. Pero es verdad que nunca me habían hecho una mención así y la verdad que me hizo bastante ilusión", finalizó.