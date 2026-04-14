Patricia Bueno se abre su futuro del triatlón y personal: "Todavía me quedan unos añitos que dar guerra"

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con la triatleta malagueña sobre el futuro de la disciplina, que poco a poco va ganando adeptos y va ganando importancia en el territorio

Andalucía es una tierra que, sin lugar a duda, tiene un gran potencial para poder formar a grandes campeones deportivos. No es que sea un dicho común, ya que es larga la lista de nombres que conforman la misma. Por el mundo entero, muchos son los que llevan el nombre de Andalucía a lo más alto de sus respectivas disciplinas, y esto es gracias a la gran variedad que se encuentra en esta tierra, permitiendo que los amantes de la actividad física puedan encontrar su hueco donde poder disfrutar de todo lo bueno que el deporte tiene.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con Patricia Bueno. La triatleta malagueña mezcla su actividad deportiva con la lúdica en el Club Triatlón de Málaga, todo esto mientras que sigue cosechando importantes éxitos en esta tierra. En las distintas partes ya colgadas, ha podido explicar la importancia que el triatlón tiene en Andalucía, siendo una disciplina que va ganando adeptos y que está empezando a practicarse entre los más pequeños. En esta ocasión, explicó sus planes de futuro y sus deseos, al igual que al hablar de todo lo que espera del futuro de este deporte.

"Se está haciendo muchas cosas sobre todo por sacar a la cantera. Por ejemplo, la Federación Española tiene un grupo que se llama Grupo Fetri que son triatletas desde juvenil. Tienen un grupo bastante consolidado de gente nueva que entra y apuestan por ellos. Aquí en Andalucía, en Málaga, tenemos el centro de tecnificación de triatlón que tiene la sede aquí en Málaga y entrenan también en Carranque, que lo lleva Sergio Ortiz. Todas esas cosas que se hacen, al final sacan cantera y en España tenemos un muy buen nivel de triatletas. Te hablo aquí, te hablo en la federación, pero sé que también hay en Galicia y hay en muchos sitios. Hay centros especializados para sacar esa cantera y motivar a esos niños que destacan un poquito más", declaró.

En el lado personal, lo tiene claro. "Todavía me quedan unos añitos que dar guerra. El día que deje de entrenar al nivel en el que estoy porque sé que nunca voy a dejar de entrenar ni de salir de este mundillo, porque al final es mi vida. Uno va cumpliendo años y estar a cierto nivel cada día cuesta un poquito más. Tengo ganas y sé que todavía me quedan unos cuantos años. Este año me han traído el Campeonato de España a larga distancia aquí a Andalucía. Con la mira puesta en octubre y con muchas ganas de intentar ganar allí", finalizó.