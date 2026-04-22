Malena Ruíz y su curioso comienzo en el Muay Thai: "Empecé de casualidad"

La jerezana explica el comienzo de su pasión por esta disciplina, una historia con una gran vinculación familiar ya que tiene tanto al hermano como a su abuelo vinculados, quedando claro que todo se queda en casa

Andalucía es una de las tierras únicas para el deporte, ya que son muchos los parajes que permiten disfrutar de la actividad física. Esto tiene un efecto importante, y es el poder contar con importantes campeones que dejan en lo más alto el nombre de la comunidad autónoma allá por donde van. Esto corresponde a un auténtico ejemplo para los más jóvenes, que se ven capaces de poder lograr importantes cotas y ver que los sueños pueden cumplirse. Muchos son los espacios que permiten disfrutar de las distintas disciplinas, por lo que son varias las opciones que tienen todos aquellos que quieran realizar deporte.

Lo importante es conocer también disciplinas que, para el público general, suelen ser algo más desconocido. Uno de ellos es el Muay Thai, un arte marcial que tiene origen tailandés y que es conocido por ser el "arte de las ocho extremidades", todo esto debido a que usan puños, codos, rodillas y espinillas. Este deporte, a pesar de no tener un gran espacio mediático, tiene un importante hueco entre muchos andaluces que se animan a probarlo e, incluso, a competir en importantes estancias.

Una de ellas es Malena Ruíz que, a sus diecisiete años, ya acumula importantes logros tanto a nivel nacional como europeo. Unos hechos que le han servido para que hace unos días fuese proclamada como deportista del año en su ciudad. En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con ella para analizar su trayectoria y futuro, pudiendo hablar en esta ocasión sobre el inicio de su pasión por este deporte.

"Empecé hace casi cinco años y empecé de casualidad, porque a mi hermano le gustaba mucho el tema de artes marciales. Dio la casualidad de que mi abuelo conocía a mi entrenador ahora, que es Sergio, y fue mi hermano a probar. Yo iba a llevarlo y a recogerlo. Había estado en otros deportes, pero ninguno me había gustado mucho, entonces empecé a probar y al final me gustó (...) Mi hermano también compite, ha sido también campeón de España. Es más pequeño que yo. Y aquí estamos los dos, la verdad que nos va súper bien, y al final todavía estamos formándonos. Aunque parezca que haya conseguido muchas cosas, al final no estoy todavía donde me gustaría estar obviamente. Todavía me falta muchísimo más por aprender", declaró.

Es curioso ver como el deporte ha encajado tanto en la familia como para que ambos lo practiquen a niveles tan altos. "Es súper guay. Ahora este fin de semana que entra, tenemos los campeonatos de España y vamos con la Selección Andaluza, y vamos los dos. Creo que somos los únicos hermanos de la selección, y vamos los dos juntos. Estamos concentrados, pero al final estamos juntos en el hotel. Cada vez que ganamos un campeonato, o aunque gane uno yo, lo disfruto como si fuera mío porque al final estamos todo el día juntos entrenando y juntos en el proceso. Veo cómo él avanza. Tiene once años y lleva haciéndolo desde los cinco años. He visto cómo ha crecido básicamente, y como cada vez casi me gana. Ya tiene casi más cuerpo que yo", finalizó.