El Zurich Maratón de Sevilla 2027 y el Medio Maratón cierran inscripciones con doble récord

En tan sólo once días, el Zurich Maratón de Sevilla ha agotado los 20.000 dorsales ofertados para la próxima edición y que suponen el récord de participación en la prueba con 3.000 participantes más que en la pasada cita

El Zurich Maratón de Sevilla y el Medio Maratón han cerrado inscripciones tras alcanzar el límite de 20.000 dorsales en cada una de las pruebas y sumar entre ambas la cifra récord de 40.000 dorsales.

El alcalde Sanz ha destacado tanto el hecho de que “por primera vez en la historia ambas pruebas suman esta participación récord” como la rapidez con la que se han agotado los dorsales ofertados, lo que demuestra que Sevilla se consolida entre las grandes capitales del mundo como sede de grandes eventos; la solvencia organizadora y los innumerables atractivos de la ciudad nos permiten acoger citas tan relevantes como el Zurich Maratón y el Medio Maratón que suponen una importante promoción y fuente de riqueza para la ciudad”.

En tan sólo once días el Zurich Maratón de Sevilla, que se disputará el 21 de febrero de 2027, ha alcanzado el límite de 20.000 dorsales, lo que supone un nuevo récord de participación en la prueba al superar en 3.000 participantes la cifra de la pasada edición, que registró 17.000 inscritos.

Una vez finalizados los dos primeros plazos preferenciales que han premiado la fidelidad de los inscritos en 2026 y a aquellos que estuvieron apuntados a la lista de espera, el Zurich Maratón de Sevilla abrió inscripciones al público en general registrando un alto número de inscripciones desde el mismo momento de la apertura.

Aunque en la pasada edición se agotaron las inscripciones en tiempo récord, en 28 días, para la próxima ha sido aún más rápido, y en solamente 11 días se han agotado todos los dorsales disponibles.

El Medio Maratón repite el mismo éxito

Por su parte, el Medio Maratón de Sevilla también ha alcanzado el límite de 20.000 inscripciones, repitiendo así el récord de participantes de la pasada edición. El Medio de Sevilla, que se disputará el 29 de noviembre de este año, abrió inscripciones el 20 de febrero y en apenas dos meses ha alcanzado también el tope, mucho más rápido también que en la última edición celebrada, en la que cerró las inscripciones en unos cinco meses.

Tras cerrarse inscripciones, ambas pruebas han abierto una lista de espera para atender a los corredores que pudieran inscribirse más adelante en caso de que se produzcan bajas o anulaciones.

José Luis Sanz, orgulloso de semejante éxito

Y viendo semejante éxito, el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, se muestra orgulloso de los que están alcanzando con dicho certamen a nivel mundial: “Sevilla se consolida entre las grandes capitales del mundo como sede de grandes eventos; la solvencia organizadora y los innumerables atractivos de la ciudad nos permiten acoger citas tan relevantes como el Zurich Maratón y el Medio Maratón que suponen una importante promoción y fuente de riqueza para la ciudad”.