Sergio García no esconde su cruda realidad camino al Masters de Augusta: "Si supiera qué me pasa, ya lo habría arreglado"

El golfista español, ganador de la edición de 2017, llega a la cita de este fin de semana con el deseo de revertir su mal momento en el primer major del año

Sergio García es uno de los mejores jugador de golf que ha dado España; sin embargo, era aura de talento y brillo que le ha acompañado durante toda su carrera hace tiempo que se viene apagando o, al menos, que no le acompaña tanto como le gustaría. Ahora, con vistas a un Masters de Augusta que está a punto de comenzar, y en el que vivirá su 27ª participación, admite que las expectativas no son altas; y no por falta de ganas, sino porque no termina de encontrar esa fluidez tan necesaria cuando encaras un campo de tal magnitud.

Con ese contexto, y pese a que no debemos olvidar que el otrora 'El Niño' ya se colocó la chaqueta verde en 2017, las dudas se hacen palpables en su propia voz, esa que recuerda que desde que fuese campeón solo ha superado el corte en una ocasión, exactamente en el año 2022 para terminar 23º.

"No estoy muy contento ahora mismo, pero estamos trabajando y ya veremos. Veremos qué pasa durante la semana. Sí, ahora mismo no me siento del todo bien", comenta el jugador de LIV, la liga saudí de golf, a los medios tras una sesión preparatoria en el Augusta National Golf Club.

Un irregular caminar en 2026

Más allá de las sensaciones, los resultados tampoco son un respaldo para Sergio García. En lo que va de temporada ha disputado cinco torneos en LIV, con un octavo puesto como mejor resultado, lo que le ha situado en el puesto 30 en la clasificación del circuito saudí y 345 en el ránking mundial. Su última victoria fue en Hong Kong en marzo de 2025.

Con esta tarjeta de presentación, el jugador castellonense fija sus expectativas ante la nueva edición del torneo en Augusta en simplemente reencontrarse con su mejor golf e intentar pasar el corte. A partir de ahí, cualquier cosa será bienvenida.

Sergio García y una solución que no cae del cielo

En todo caso, 'El Niño' admite que será difícil cambiar la dinámica de la noche al día; es más, asegura que si supiese dónde está el problema ya le hubiese puesto remedio. "No estoy pegando bien a la bola, simplemente. Si supiera qué me pasa, ya lo habría arreglado. Es sencillo. Estamos intentando ver si encontramos algo (...) Semanas con mucho altibajo, flojitas… alguna vuelta buena, pero, en líneas generales, las sensaciones durante todo el año no han sido muy buenas, quitando a lo mejor las dos primeras semanas. Pero bueno, es lo que hay", sentencia.