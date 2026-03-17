Talant Dujshebaev, entre el honor de entrenar a Francia y una realidad innegable: "España siempre está por delante de todas"

La leyenda del balonmano mundial debuta en el banquillo francés disputando un doble amistoso contra la selección española, en la cual no podrán estar sus hijos por lesión

Llega la hora. Tras el nombramiento de Talant Djushebaev como entrenador de Francia, el cual no estuvo exento de polémica, ahora llega la hora del debut, uno que tendrá lugar frente a España con un doble amistoso. Para el mítico jugador de balonmano será un momento muy especial, ya que por lado serán sus primeros pasos al frente de una se las selecciones más potentes del planeta, y por otro ocurrirá ante un país que ha sido (y es) su casa, sobre todo teniendo en cuenta que jugarán en Ciudad Real.

"Nunca hubiera podido imaginar un escenario mejor, sobre todo, el partido de vuelta que jugaremos en el Quijote Arena de Ciudad Real que es, como quien dice, mi pabellón. Jugar allí contra España será maravilloso", expresa en una entrevista concedida a EFE.

Aspirando siempre a lo máximo, Djushebaev subraya que su gran meta es desbancar a Dinamarca, actual campeona mundial y olímpico, del trono de mejor selección.

"A día de hoy, se quiera o no, Dinamarca está no sólo uno, sino dos escalones por encima de todos. Luego hay un grupo de equipos como Alemania, que está subiendo muchísimo su nivel, Croacia, Islandia, Suecia, Portugal, la misma España o nosotros que podemos luchar por las medalla", subraya.

Un nombramiento polémico

El hecho de que Francia eligiese a un entrenador no patrio, lo cual no ocurría desde 1958 con el alemán Kempa, hizo que la Asociación de Entrenadores de Francia criticase la decisión de la Federación. Djushebaev no tiene nada que decir al respecto.

"Es un orgullo, porque a lo largo de toda la historia sólo un entrenador extranjero ha ocupado el puesto de seleccionador francés, el alemán Kempa en el año 58, pero en la época moderna ningún extranjero ha dirigido a Francia y eso lo hace todavía más satisfactorio. Yo respeto mucho a la Asociación de Entrenadores de Francia, pero no tengo nada que decir. Ellos tienen su opinión, la respeto, pero no tengo que demostrar nada a nadie, lo único que quiero es competir con esta magnífica selección", expresa

Una España incomparable

Talant no duda a la hora de asegurar que dar una respuesta negativa si te llama Francia es imposible, pero de igual modo aclara que ello no evita que España sea cuestión a parte.

"Cuando en 2017 dejé la selección polaca dije que nunca más iba a ser seleccionador y entrenador de un club a la vez, pero como se dice, por la boca muere el pez. De hecho, he recibido llamadas de muchas federaciones y siempre dije que no, pero hay tres selecciones, además de España, porque España siempre está por delante de todas, como son Dinamarca, Alemania y Francia a las que no se les puede decir no", sentencia.