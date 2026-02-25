Talant Dujshebaev se marcha a Francia y ya trabaja para tumbar a los Hispanos

La leyenda del balonmano mundial ha firmado con la selección francesa para hacerse cargo del combinado del gallo hasta 2028

La gran bomba del balonmano mundial ha llegado con todo un icono como Talant Dujshebaev. El que fuese estrella de la selección española será el nuevo seleccionador de Francia en sustitución de Guillaume Gille, quien ha estado seis años en el cargo, tal y como hizo oficial la federación gala.

Ya siendo oficial su contratación, el legendario jugador debutará al frente del banquillo de los 'bleus' el 19 de marzo en un amistoso en Le Mans ante España, país al que representó como internacional y donde cosechó un rotundo éxito como entrenador del Balonmano Ciudad Real, al ganar tres Copas de Europa (en 2006, 2008 y 2009).

Tres días más tarde, el 22, ambas selecciones se medirán precisamente en Ciudad Real. Sí, Dujshebaev trabaja ya para tumbar a los Hispano. No obstante, el primer envite de calibre del hispano-kirguiz será el próximo junio con la eliminatoria clasificatoria para el Mundial de 2027 ante la República Checa.

La trayectoria de Talant Dujshebaev

En cuanto a su recorrido profesional, tenemos que Dujshebaev, de 57 años y nacido en Kirguistán cuando era aún la Unión Soviética y nacionalizado español posteriormente, entrenó desde 2014 al Kielce polaco, con el que levantó la Copa de Europa en 2016.

El que fuera mejor jugador del mundo en 1994 y 1996 hizo carrera en España en el Teka de Santander (en 1994 ganó la Liga Asobal y la Copa de Europa) y en el Balonmano Ciudad Real, entre 2001 y 2004. Como técnico, también tomó las riendas del Club Balonmano Atlético de Madrid (2011-2013) y de las selecciones de Hungría y Polonia. Con esta última, llegó a las semifinales en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.

Talant Dujshebaev, ilusionado con esta nueva aventura

Siendo ya oficial su fichaje por Francia, Dujshebaev señala lo importante que es este paso dentro de su carrera, dejando claro que la meta que se ha marcado es ir a por todas con la intención de ganarlo todo.

"Es realmente un honor para mí entrenar a la selección de Francia. Es incluso algo que deseaba por encima de todo, porque Francia cuenta con una generación de jugadores formidable. Mi objetivo con estos jugadores es realmente este: ganarlo todo, volver a dominar especialmente a Alemania, a Dinamarca", resumió.