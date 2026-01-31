Los Hispanos ya conocen el último obstáculo para meterse en el Mundial

Tras un duro cierre de Europeo, ya se ha celebrado el sorteo de clasificación para el Mundial de Alemania 2027, el cual ha deparado que España deba luchar con Israel o Georgia de cara a asegurar su presencia en el torneo de selecciones

Los Hispanos quieren hacer borrón y cuenta nueva. Tras un Europeo que para nada ha salido como querían y que incluso acabó para España con un correctivo a manos de Portugal, los chicos de Jordi Ribera entienden que es momento de mirar al futuro, y claro, ese pasa por sellar el pase de cara al Mundial de Alemania 2027.

Tras no superar la main round en el Europeo, la selección española masculina de balonmano se ha visto abocada a tener que disputar una fase previa en la que deberá superar una eliminatoria para la que ya sabe que tendrá como rival a Israel o Georgia.

Justo eso es lo que ha deparado el sorteo celebrado este sábado en Herning (Dinamarca), donde este domingo q de febrero acaba el Europeo con la final entre Dinamarca, anfitrión, y una Alemania que quiere la revancha tras la dura derrota en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde los nórdicos se impusieron por 39-26.

De cara a la mencionada eliminatoria, la cual tendrá lugar en el mes de mayo, la selección dirigida por Jordi Ribera sabrá si el rival el Georgia o Israel entre el 18 y el 22 de marzo, fechas en las que se disputará ese enfrentamiento de la Fase de Clasificación 2, según informa la RFEBM.

La fecha de la eliminatoria de los Hispanos para el Mundial

La eliminatoria de España contra Georgia o Israel empezará con el partido de ida entre el 13 y el 14 del próximo mes de mayo en territorio español, y acabará con el de vuelta, entre el 16 y el 17 del mismo mes.

En caso de que los Hispanos superen esta ronda final, obtendrán su billete para el Campeonato del Mundo, que se disputará del 13 al 31 de enero del próximo año 2027 en Alemania.

Las selecciones europeas ya clasificadas para la cita mundialista

El Europeo, cuya final será este domingo 1 de febrero entre Alemania y Dinamarca, ha hecho que ya tengamos el nombre de varios combinados del Viejo Continente que se darán cita en tierras germanas. Así, por Europa ya han asegurado su clasificación Croacia, Islandia, Portugal y Suecia, al ser las cuatro mejores selecciones del Europeo 2026, sin contar a las finalistas, Dinamarca, como vigente campeona, y Alemania, en calidad de anfitrión.