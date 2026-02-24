Los Hispanos recuperan a su capitán Pérez de Vargas para vérselas con... Talant Dujshebaev y su nueva selección

Álex Dujshebaev será uno de los integrantes de la selección española de balonmano que se enfrentará a Francia, que este jueves ha designado al español de origen kirguís como nuevo seleccionador

Tras la irregular imagen ofrecida en el último Europeo masculino, en el que España fue capaz de ganar y plantar cara a grandes selecciones y caer de forma inesperada en partidos que debía vencer, los Hispanos vuelven a la carga con un doble enfrentamiento ante Francia, que tendrá lugar los días 19 y 22 de marzo.

El seleccionador nacional, Jordi Ribera, ha hecho cambios con respecto al equipo del último Campeonato de Europa. El principal es el regreso del capitán Gonzalo Pérez de Vargas, que se perdió el Europeo al estar recién salido de una rotura del ligamento cruzado de una de sus rodillas que le había tenido de baja durante muchos meses.

El preparador catalán hacía balance sobre la nueva lista ofrecida para este doble duelo, que tendrá lugar en Le Mans y Ciudad Real, respectivamente. "Siempre hay un bloque que se mantiene y luego, algunos jugadores que entran para tener esta oportunidad. Además, estas convocatorias también sirven como estímulo para quienes están en la órbita del equipo nacional, que sepan que, si mejoran su rendimiento y tienen una buena progresión, las puertas siempre pueden estar abiertas", avisaba el de Sarrià de Ter, que ha vuelto a llamar a Petar Cikusa tras perderse el Europeo.

"Somos una selección afortunada porque prácticamente en todos los sitios donde hemos ido la gente nos ha apoyado al máximo", afirma en referencia a su regreso al Quijote Arena, que se volcó con el equipo nacional en su última visita.

Talant Dujshebaev, la gran novedad de Francia

Será un doble enfrentamiento ante Francia, una selección que aspiraba al título en el Europeo y que perdió, incluso, ante el equipo español. Eso le costó el puesto a su seleccionador, Guillaume Gille, que dejaba la selección tras seis años en el cargo.

Este mismo martes anunciaba la Federación francesa quien iba a ser su sucesor. Nada menos que un español: Talant Dujshebaev. El entrenador de origén kirguís dirige al Kielce polaco, con el que había firmado contrato hasta 2028, por lo que supuestamente compaginará ambos puestos.

Convocatoria de la selección española de balonmano

Curiosamente, enfrente tendrá a uno de sus hijos, Alex, que también ha entrado en la lista de España para este doble duelo. El combinado español se concentrará el domingo 15 de marzo en Madrid, desde allí viajará a Le Mans, donde disputará el primer duelo el jueves 19 a las 20:00 horas; luego, viajará hasta Ciudad Real para enfrentarse de nuevo a los galos el domingo 22 a las 13:30 horas.

Ésta es la lista de convocados de los Hispanos:

Portería: Sergey Hernández (Magdeburgo) y Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel).

Centrales: Ian Tarrafeta (Nantes) y Petar Cikusa (Barcelona).

Lateral Derecho: Imanol Garciandia (Pick Szeged), Marcos Fis (Fraikin Granollers) y Álex Dujshebaev (Lomza Vive Kielce).

Lateral Izquierdo: Agustín Casado (Montpellier), Antonio Serradilla (Stuttgart) y Jan Gurri (Sporting Lisboa).

Extremo Derecho: Antonio Martínez (Oporto) y Kauldi Odriozola (Nantes).

Extremo Izquierdo: Ian Barrufet (Barcelona) y Pablo Guijarro (Fraikin Granollers).

Pivote: Antonio Bazán (Barcelona), Víctor Romero (Sporting Lisboa) y Abel Serdio (Orlen Wisla Plock).