Pellegrini responde a la crispación en la grada y reconoce la gravedad de caer eliminado: "Sería un traspié importante para el Betis"

El técnico, que confirma la disponibilidad de Natan, está convencido de lograr el pase y de la importancia de recibir máximo apoyo de la afición: "Algo estaremos haciendo mal"

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido decisivo de este jueves contra el Panathinaikos y no escondió en ningún momento la trascendencia de la vuelta de los octavos de final de la Europa League en el devenir de esta temporada.

En este sentido, el técnico fue cuestionado si sería un fracaso caer eliminado y lo cierto es que, sin utilizar este término, no puso paños calientes y reconoció lo que supondría para el Betis.

"Sería un traspié muy importante quedar eliminados en casa ante nuestro público", señaló el míster, que, no obstante, dejó claro que no estaría todo perdido: "Hay otro camino para cumplir el objetivo de ir a Europa, por medio de LaLiga, incluso a la Champions siendo quintos. Pelearíamos por ello”.

Convencido de que el equipo dará la talla y logrará el pase

En esta misma línea, señaló que el supuesto favoritismo debe reflejarse en el terreno de juego después de lo ocurrido en Grecia. “Fue un partido extraño, tuvimos el 70% de posesión, tuvimos ocasiones, pero quizás el exceso de confianza nos restó capacidad creativa. Ellos defienden muy bien, habrá que ir con mucha intensidad a la recuperación y estar convencidos de que con el juego podemos ganar", apuntó el chileno, que echó balones fuera a la pregunta si es una obligación pasar.

“Sería muy importante pasar, pero hay que demostrarlo en el campo y tenemos 90 minutos para hacerlo. No hay que mirar en Europa a ningún rival como si fuera inferior. Es un partido contra un equipo acostumbrado a jugar en torneos internacionales. Estoy seguro de que el equipo va a dar la talla. ¿Obligación? Son distintas perspectivas las que se pueden tener", indicó el 'Ingeniero', que se refirió a la tensión que hay en la grada tras la polémica generada por sus declaraciones tras la cita con el Celta.

Pellegrini recalca su extrañeza por la tensión en la grada

"Sabemos lo pasional que es la afición del Betis, pero mientras más juntos y unidos estemos en los 90 minutos, mejor para la confianza del equipo. Me resulta extraña esta crispación estando como estamos en Europa y Liga. En el partido contra el Celta hubo alguna protesta, pero al final nos aplaudieron y mejoramos. Algo estaremos haciendo mal para que la afición no nos esté apoyando en algunos momentos”, apuntó con honestidad Pellegrini, que confirmó la presencia de Natan y Amrabat en la lista.

"Están en condiciones de jugar. Veremos para cuántos minutos. Pablo García no está, porque solo podemos estar 23″, apuntó el técnico, que dio más información sobre el marroquí: "A medida que tiene entrenamientos, tiene más opciones de tener minutos. Ante el Celta, no lo necesitamos. Veremos mañana si los tiene o no, dependerá de cómo esté el resultado".