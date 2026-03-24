Maresca dice "no" al Sevilla y se decanta por Pellegrini

El otrora preparador del Chelsea admite que, cuando estuvo como segundo de Montella, "ya no era un momento bonito", al tiempo que admite que el chileno fue quien más le "empujó a ser entrenador"

Sigue en Londres, "principalmente por el colegio de los niños", casi seguro digiriendo aún su sorprendente salida del Chelsea unos meses después de convertirlo en campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes. Fueron varias semanas al límite, razón de más para pensarse mucho la próxima aventura. Entre tanto, ha atendido al podcast 'Despejados' (curioso nombre, alusivo a la calvicie que comparten, del espacio presentado por Mr.Chip, Maldini y Nahuel Miranda) para hablar de varios temas de actualidad.

Por ejemplo, del entrenador que más le ha marcado, señalando sin dudas a Manuel Pellegrini, que le dirigió como jugador en el Málaga CF y luego se lo llevó de asesor al West Ham. "Por supuesto, Manuel fue el más importante. A Pellegrini lo tuve como entrenador dos años y luego tuve la suerte de ser su colaborador en el West Ham; él fue quien más me empujó a ser entrenador", reconoce el de Pontecagnano Faiano en referencia al chileno, a quien le ganó la final de la UECL 2025 y con el que sigue manteniendo una gran relación.

Seguidamente, Enzo Maresca elevó la figura del 'Ingeniero', responsable desde 2020 del Real Betis, hasta el punto de situarlo entre los mejores adiestradores del orbe. "Absolutamente. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que los entrenadores ganan, pero lo que ha hecho él en el Villarreal CF, el Málaga CF, el Betis ahora... En el Manchester City ganó la Premier League, en el Real Madrid tuvo récord de puntos... Por supuesto que es un grandísimo entrenador", sentencia el transalpino en su comparecencia de esta semana.

Tajante sobre la posibilidad de haber suplido a Almeyda: "No"

Coincidía la entrevista a Enzo Maresca en el podcast 'Despejados' con la destitución de Matías Almeyda como entrenador del Sevilla FC, club en el que tocó más plata que con ningún otro como jugador (dos Copa de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa). Al estar en paro, la pregunta tenía base: ¿habría alguna opción de que se sentara en el banquillo blanquirrojo? "No", zanjaba rotundo el italiano, que ya pasó por esas lides: "Complicado, no es fácil. Estuve ahí hace algunos años trabajando con Montella (en la 17/18) como colaborador y ya no era un momento bonito. Es una pena, pero ojalá que todo pueda volver a la normalidad".