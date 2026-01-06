El Chelsea ya tiene nuevo entrenador: Maresca ya es pasado

El cuadro londinense ha anunciado este mismo martes la llegada de Liam Rosenior procedente del Estrasburgo de la Ligue 1. Firma hasta junio de 2032

El Chelsea y Maresca empezaron el año separando sus caminos. El técnico italiano y ex jugador de equipos como el Sevilla en España, terminó desvinculándose del cuadro británico tras volverse la relación entre ambas partes un tanto insostenible. No ha tardado mucho el Chelsea en llevar a la máxima esa de 'a rey muerto, rey puesto' y ha anunciado este martes 6 de enero, Día de Reyes, la llegada de su nuevo entrenador.

El Chelsea ha hecho oficial la llegada del técnico inglés Liam Rosenior que llega a la Premier League después de cerrar su etapa en el Estrasburgo.

En Francia, Liam Rosenior llegó en el verano de 2024 y ha dejado a los galos, en los que juega un viejo conocido de España como Panichelli, cerca de los puestos europeos y disputando la Conference League. La llegada de Rosenior al Chelsea procedente del Estrasburgo ha estado facilitada porque ambos conjuntos comparten propiedad, algo que ha agilizado su llegada a Londres y posterior anuncio oficial.

Liam Rosenior ya habla como entrenador del Chelsea

El nuevo entrenador del Chelsea ya ha realizado sus primeras declaraciones en Londres en las que ha comentado que su trabajo está en proteger la identidad del club al tiempo que prometió darlo todo: "Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partidos que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece".

La Premier League no es nueva para Rosenior, ya que anteriormente ya entrenó en Inglaterra. El inglés, que también dirigió al Derby County como interino y al Hull City, tiene un amplio pasado como jugador en Inglaterra y jugó en el Hull, el Brighton & Hove Albion y el Reading.

Rosenior, que dejó claro que entrenar al Chelsea es todo un honor: "Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", desembarca ahora en territorio londinense con la misión de mantener a los ingleses en puestos europeos y acercarlos al liderato de la Premier League. Actualmente el Arsenal está a 17 puntos del Chelsea, una distancia que parece complicada de superar cuando se acaba de cumplir el ecuador de la competición en Inglaterra.