El Chelsea apunta a Xavi como posible nuevo técnico 'blue'

El Chelsea, en busca de un nuevo entrenador tras la salida de Enzo Maresca, con Xavi Hernández como uno de los grandes candidatos

El Chelsea FC inició 2026 con un movimiento inesperado: la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, anunciada el jueves 1 de enero. Tras menos de dos temporadas en el cargo y 18 meses al frente del club, Maresca deja Stamford Bridge después de lograr títulos importantes como la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes en 2025.

Con la búsqueda de un nuevo entrenador en marcha, uno de los nombres que ha ganado fuerza es el del legendario Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, actualmente sin equipo tras su salida del Camp Nou en mayo de 2024. El español ya ha manifestado en varias ocasiones su interés por dirigir en la Premier League, y su perfil encaja con la ambición del club londinense de retomar el camino hacia la Champions League.

Xavi, una oportunidad en la Premier League

Xavi, de 45 años, reconoció que una oferta en la Premier League sería una oportunidad irresistible: “Me encantaría trabajar en Inglaterra por la pasión que hay allí. En España, todo se centra demasiado en el resultado, mientras que en Inglaterra el proyecto se valora más”, declaró en una reciente entrevista con The Athletic. Su estilo de juego, basado en la posesión y la presión alta, podría aportar una identidad clara al Chelsea tras la salida de Maresca.

Contexto de la destitución de Maresca

El italiano se marchó tras encadenar una mala racha de siete partidos con solo una victoria, incluyendo el empate 2-2 contra Bournemouth, donde los aficionados expresaron su frustración. Las tensiones con la directiva del club y sus declaraciones sobre haber vivido sus “peores 48 horas” en Stamford Bridge precipitaron la decisión, tomada de mutuo acuerdo.

El Chelsea enfrenta un calendario exigente, con la visita al Manchester City el 4 de enero, lo que hace urgente la confirmación de un nuevo técnico que pueda recuperar el rumbo del equipo.

Candidatos al banquillo blue

Además de Xavi, otros nombres vinculados al puesto incluyen a Liam Rosenior, actual técnico del Estrasburgo, y Andoni Iraola del Bournemouth. Mientras tanto, Calum McFarlane, entrenador de la sub-21, y Willy Caballero, parte del cuerpo técnico de Maresca, podrían asumir funciones interinas hasta que se confirme al reemplazo definitivo.

Sin embargo, el perfil internacional y mediático de Xavi, junto con su experiencia en equipos de élite y su estilo de juego reconocible, lo posicionan como el principal favorito para asumir el Chelsea y proyectar un nuevo ciclo de estabilidad y ambición.

El desafío de Xavi en Stamford Bridge

La llegada de Xavi supondría un cambio radical en Stamford Bridge, con la necesidad de recuperar confianza en la afición, estabilizar los resultados y mantener opciones en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League. La directiva del Chelsea considera que el español podría aportar liderazgo, visión táctica y prestigio internacional, elementos clave para reiniciar la temporada tras la abrupta salida de Maresca.