Adiós confirmado: el Chelsea lanza la bomba y Enzo Maresca es destituido

El Chelsea confirma oficialmente la destitución de Enzo Maresca como entrenador tras los decepcionantes resultados en Premier League

El Chelsea FC inició 2026 con un movimiento inesperado: la destitución de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo. El anuncio se realizó el jueves 1 de enero, tras una mala racha en Premier League que incluyó tres partidos consecutivos sin victoria, apenas tres días antes del crucial duelo contra el Manchester City.

Causas del adiós de Maresca

El técnico italiano, que en 2025 llevó al Chelsea a conquistar la Conference League y la Copa Mundial de Clubes, deja el club tras 18 meses al frente. Según fuentes británicas, las desavenencias con la directiva y los pobres resultados en diciembre, donde el equipo solo ganó dos de ocho encuentros, fueron determinantes.

Durante su etapa, Maresca dirigió 92 partidos en todas las competiciones, logrando 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del club. Aun así, la relación con la cúpula blue se deterioró en los últimos meses, y sus declaraciones sobre haber vivido sus "peores 48 horas" en Stamford Bridge evidenciaron la tensión existente.

Impacto inmediato en el calendario

El Chelsea se prepara ahora para visitar al Manchester City el próximo domingo 4 de enero sin entrenador confirmado en el banquillo. Los medios británicos ya habían anticipado que la presencia de Maresca en el Etihad Stadium estaba en duda, y finalmente la entidad oficializó su salida.

Búsqueda de un sustituto

Con el objetivo de recuperar estabilidad y volver a encarrilar la temporada, la directiva del Chelsea ya analiza opciones para reemplazar a Maresca. Según informes de The Athletic, Liam Rosenior, técnico del Estrasburgo, podría ser el principal candidato para asumir el cargo. Otros nombres, como Oliver Glasner, no estarían actualmente sobre la mesa, según la información disponible.

Legado de Maresca en Stamford Bridge

A pesar de la abrupta salida, los logros de Maresca permanecerán en la memoria del club. Bajo su dirección, el Chelsea alcanzó hitos históricos como el ascenso a la Champions League, la conquista de la Conference League y el título mundial en Estados Unidos.

El comunicado oficial del club enfatizó que la separación se produjo de mutuo acuerdo y agradeció al italiano por su contribución al equipo: “Con objetivos clave aún por disputar en cuatro competiciones, creemos que un cambio dará al equipo la mejor oportunidad de encauzar la temporada. Le deseamos lo mejor en el futuro”.

La marcha de Enzo Maresca marca un terremoto en Stamford Bridge y en la Premier League, siendo la primera vez en la historia que un entrenador del Chelsea es despedido el día de Año Nuevo. La atención ahora se centra en quién tomará el mando del equipo azul y en cómo logrará revertir la mala racha para recuperar la competitividad en todas las competiciones en curso.