Maresca, principal candidato para reemplazar a Guardiola en el Manchester City

Enzo Maresca emerge como posible sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City ante la incertidumbre sobre el futuro del técnico catalán

El Manchester City se prepara para un posible cambio en su banquillo tras una temporada en la que ha recuperado su mejor nivel competitivo. Según informa The Athletic, Enzo Maresca, actual técnico del Chelsea, es uno de los principales candidatos a reemplazar a Pep Guardiola en caso de que el entrenador catalán decida dejar el club al final de la temporada.

Guardiola y su futuro en duda

A pesar de haber renovado su contrato hasta junio de 2027, la continuidad de Pep Guardiola empieza a generar especulaciones. Fuentes internas del City, que prefieren mantenerse en el anonimato, señalan que la decisión final sobre su continuidad se tomará al acercarse el final del campeonato, aunque el club ya trabaja en un plan de contingencia. Guardiola, que ha logrado 18 títulos con el conjunto citizen, incluyendo seis Premier Leagues y una Champions League, reconoció en entrevistas anteriores que planea tomarse un descanso tras su etapa en Manchester.

Maresca, perfil para el futuro

Enzo Maresca, exjugador del Sevilla y discípulo aventajado de Guardiola, entrenó al Manchester City Sub-21 en la temporada 2020-2021 y fue asistente del técnico catalán en 2022. Actualmente dirige al Chelsea, donde ha logrado victorias importantes y títulos como la Conference League y el Mundial de Clubes, pero atraviesa un periodo complicado tras declaraciones polémicas sobre el apoyo recibido por parte del club londinense. Su contrato con los 'blues' se extiende hasta 2029, con opción a ampliación por un año.

Situación en el Chelsea

Maresca sorprendió a la prensa tras comentar que había vivido "las peores 48 horas desde que me uní al club", refiriéndose a la falta de respaldo en algunos momentos. A pesar de ello, ha insistido en estar comprometido y feliz en Stamford Bridge, donde ha clasificado al Chelsea para las semifinales de la Carabao Cup y ha estabilizado al equipo en competiciones europeas.

El plan del Manchester City

Dentro de la directiva del City, encabezada por Hugo Viana, ya se contempla a Maresca como posible sucesor de Guardiola si este decidiera no continuar. Su experiencia previa en el club, la relación cercana con Guardiola y su conocimiento del estilo de juego citizen lo posicionan como la opción más sólida. Además, otros nombres como Vincent Kompany, Andoni Iraola o Robert De Zerbi también han sido mencionados, aunque Maresca lidera la lista según los medios ingleses.

Expectativa y próximos pasos

El futuro de Guardiola y la eventual llegada de Maresca se mantienen como los temas más comentados en Inglaterra, mientras el City continúa su racha positiva con seis victorias consecutivas entre todas las competiciones. Por su parte, Maresca deberá gestionar la presión en Chelsea y mantenerse competitivo hasta que se confirme cualquier movimiento en el Etihad Stadium.

Si Guardiola decide marcharse, la elección de su sucesor marcará un antes y un después en la historia del Manchester City, donde la dirección deportiva busca garantizar continuidad y éxito a largo plazo.