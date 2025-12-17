Allegri pide un ‘9’ de jerarquía y el nombre de Füllkrug toma ventaja

El AC Milan acelera gestiones en el mercado invernal y Niclas Füllkrug emerge como la opción prioritaria para reforzar el ataque ante un escenario deportivo y económico complejo

El reconocido periodista italiano Carlo Pellegatti, histórico seguidor del AC Milan, analizó en su canal de YouTube la actualidad del conjunto rossonero y puso el foco en una posible incorporación clave para el mercado invernal: Niclas Füllkrug. El delantero alemán del West Ham United aparece como una opción concreta para reforzar el ataque milanista de cara a la segunda mitad de la temporada.

La situación ofensiva del Milan se ha vuelto delicada tras la lesión de Santiago Giménez, sumada a su rendimiento irregular. Ante este panorama, la directiva considera imprescindible sumar experiencia y presencia física en el área rival, algo que el internacional alemán puede ofrecer de inmediato.

Füllkrug, cada vez más cerca de San Siro

Las conversaciones entre el entorno del jugador y el club italiano han avanzado notablemente. Diversos medios alemanes, como BILD, aseguran que ya existe un acuerdo personal entre Füllkrug y el Milan, quedando ahora la decisión final en manos del West Ham United.

A sus 32 años, el atacante busca un cambio urgente de escenario tras una etapa complicada en la Premier League, marcada por las lesiones y la falta de continuidad. El propio futbolista considera que la Serie A puede ser el contexto ideal para relanzar su carrera y mantener vivas sus opciones de disputar el Mundial de 2026.

Las limitaciones económicas del mercado invernal

Durante su análisis, Pellegatti fue contundente al explicar el contexto financiero del club. Según el periodista, el director ejecutivo Giorgio Furlani dejó claro que el Milan no dispone de presupuesto para fichajes permanentes en enero.

Aun así, el comunicador confía en el trabajo conjunto de Massimiliano Allegri y Igli Tare, convencido de que un buen refuerzo no depende del mes, sino de la correcta elección del perfil.

Un delantero del perfil que exige Allegri

El técnico italiano ha sido claro: necesita un nueve clásico, fuerte físicamente, con capacidad para jugar de espaldas y aportar liderazgo en el área. En ese sentido, Füllkrug encaja perfectamente en la idea de Allegri, quien lo ve como un jugador de características similares a Mario Mandzukic.

El posible acuerdo se estructuraría como una cesión hasta final de temporada, con opción de compra en verano. El Milan estaría dispuesto a asumir el salario completo, cercano a los 8 millones de euros, evitando riesgos financieros a largo plazo.

West Ham acepta la salida del alemán

Desde Inglaterra, el club londinense no pondría demasiados obstáculos a la operación. El propio asesor del futbolista, Thorsten Wirth, reconoció públicamente que la aventura en la Premier League no funcionó como se esperaba.

Con apenas 400 minutos disputados, el West Ham ve con buenos ojos liberar masa salarial y reestructurar su delantera, incluso mostrando interés en otros atacantes del mercado.

Una nueva esperanza ofensiva para el Milan

La llegada del llamado “tanque alemán” aportaría al Milan un recurso táctico que ha echado en falta: juego aéreo, descarga para los extremos y presencia constante en el área. Esto permitiría potenciar a los mediapuntas y ofrecer soluciones inmediatas en partidos cerrados.

Aunque parte de la afición muestra dudas por su falta de gol reciente, en el club valoran su entrega, carácter competitivo y experiencia internacional.

Todo apunta a que Niclas Füllkrug está ante la oportunidad de iniciar una nueva etapa vestido de rojo y negro, en un movimiento que podría convertirse en una pieza clave para el tramo decisivo de la temporada del AC Milan.