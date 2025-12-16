Leyenda de Anfield sentencia a Salah: "No lo veo jugando para el Liverpool la próxima temporada"

El egipcio volvió a jugar con los británicos el pasado fin de semana ante el Brighton tras hacer las paces con el técnico Arne Slot. Carragher dejó claro que debe cambiar su actitud en el futuro

Los ataques de Salah a Arne Slot en forma de declaraciones hicieron temblar los cimientos del Liverpool en las últimas semanas. Al fin y al cabo, hablar de Salah es hablar de uno de los jugadores más importantes de la historia del Liverpool. Recordemos que Salah dejó claro que no tenía que luchar por el puesto cada semana ya que había hecho mucho por el club: "Es inaceptable. He hecho muchísimo por este club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto porque me lo he ganado. Siento que me están traicionando".

Pasados los días, Arne Slot y Salah hablaron y todo se solucionó. Además, Salah acudió al rescate del Liverpool el pasado fin de semana cuando Slot tuvo que darle entrada en el campo en el minuto 26 ante la lesión de Joe Gómez. El egipcio dio la asistencia del segundo gol del Liverpool en el 60 y ayudó al triunfo 'reds' ante el Brighton.

Carragher opina sobre el problema con Salah y su futuro

Como es habitual en Inglaterra, algunos ex jugadores de la Premier son comentaristas en diferentes medios de comunicación. Este es el caso de Carragher, mítico jugador que pasó toda su carrera por el Liverpool y que no ha querido pasar por alto en torno a la polémica con Salah. El ex futbolista del Liverpool, en declaraciones para Sky Sports, fue contundente sobre el futuro de Salah en Anfield: "No veo a Mo Salah jugando para el Liverpool la próxima temporada". El británico habló del problema de Salah con Slot: "Lo que me pregunto es si veremos a Mo Salah desde ahora hasta final de temporada. Sabemos que va a la AFCON (Copa África), que terminará a mediados de enero. Es evidente que tiene un problema con el entrenador".

Carragher recordó la vuelta que dio Salah al césped de Anfield una vez que terminó el duelo ante el Brighton del pasado fin de semana y cómo este sabía a despedida. El ex jugado le pidió que reconsiderase su deseo de salir: "La semana pasada estaba dando consejos a Mo Salah y a sus agentes, y voy a hacerlo de nuevo porque lo que vimos al final del partido fue una vuelta de agradecimiento, un poco emotiva con el Klop allí; probablemente ni él mismo está seguro de si esa fue su última vez en Anfield. Pero si está pensando en marcharse, le instaría a que lo reconsiderara".

El próximo destino de Salah

Carragher también apostó por el que puede ser el próximo destino de Salah, que no sería ni Real Madrid ni Barcelona: "La razón por la que digo esto es que, si Mo Salah se marchara ahora del Liverpool, se comenta que iría a la liga saudí, de la que se habla allí, pero probablemente en ningún otro sitio salvo cuando se abren los mercados de fichajes. No se va a ir del Liverpool al Barcelona o al Real Madrid".

Aunque matizó que el egipcio se lo pensaría ante la posibilidad de que el Liverpool juegue la próxima final de la Champions League: "Ahora bien, en la segunda mitad de la temporada el Liverpool podría llegar a una final de la FA Cup, podría llegar a una final de la Champions. ¿Te imaginas a Mo Salah en Arabia jugando para el equipo que sea, viendo al Liverpool salir en Budapest para una final de la Champions?".