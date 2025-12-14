Tiene a Adama Traore como prioridad para el mercado de invierno

El Wolves va camino de convertirse en uno de los peores colistas en los últimos tiempos en la Premier y el mercado de invierno puede ser una solución para un equipo que se ha fijado en Adama Traoré, el cual no está teniendo mucho protagonismo en el Fulham

El Wolves está viviendo una verdadera pesadilla en la Premier League, cosa que no esperaba en esta nueva edición de campeonato inglés. Son solo dos puntos los que figuran en el casillero del mencionado equipo y el mercado de invierno pasa a ser la mejor solución para un equipo que ve la Championship cada vez más cerca. Debido a ello, pone sus miras en un jugador vertical y que conoce a fondo la competición como es Adama Traoré.

Adama Traoré, un refuerzo necesario

La situación del Wolves es ahora mismo crítica pero aún salvable y según cuenta el medio de comunicación, Football Insider, está interesado en hacerse con los servicios del mencionado jugador, el cual conocen bien debido a su anterior etapa en el equipo que marcha colista en la Premier. Adama, también es un viejo conocido de la liga española debido a su breve paso por el Barcelona en calidad de cedido aunque hay que tener en cuenta que tuvo un gran protagonismo en su paso por las categorías inferiores del equipo culé.

Al margen de los dos puntos en la competición inglesa, el club naranja encadena nueve derrotas consecutivas esta temporada y no ganan en Premier League desde la jornada 34 de la campaña anterior. De la ahí, la necesidad de acudir a un mercado que se prevé movido, como suele ocurrir en la liga inglesa. El Wolves necesita prácticamente una renovación en cada una de sus líneas ya que tener solo dos puntos en la clasificación no es cosa de que falle algo en concreto.

Adama Traoré y su falta de protagonismo

Lo cierto es que el extremo dejó hace algunas temporadas de mostrar su mejor versión y eso es algo que podría recuperar si se le presenta una oportunidad donde goce de más protagonismo en forma de minutos y grandes actuaciones. A día de hoy, en el Fulham no cuenta con apenas minutos. La fórmula que estudia el colista es la de una cesión simple o con opción de compra que se ejecute a final de temporada, de esto puede depender la posición final del equipo al final de temporada.

La falta de minutos en el equipo londinense y la necesidad de refuerzo inminente hacen del mencionado jugador, un fichaje apetecible. Lo cierto es que su fichaje no se antoja sencillo ya que otro equipo de la misma competición como es el West Ham también mostró interés en el jugador de 29 años tal y como informamos en ESTADIO Deportivo. Lo cierto es que parece probable que la necesidad del jugador y los clubes interesados en él, abran un escenario donde el atacante salga del Fulham.