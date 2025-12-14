Así queda la clasificación de la Premier League tras las victorias de Manchester City y Aston Villa

Este domingo se disputaron en Inglaterra un total de cinco encuentros en los que se midieron Crystal Palace y Manchester City, Nottingham Forest y Tottenham, Sunderland y Newcastle, West Ham y Aston Villa, Brentford y Leeds United

El domingo llegó a la Premier League en su jornada 16 con cinco interesantes duelos. Se batieron en duelo Crystal Palace y Manchester City, Nottingham Forest y Tottenham, Sunderland y Newcastle, West Ham y Aston Villa, Brentford y Leeds United. Ni Manchester City ni Aston Villa parece que tengan pesado darle el más mínimo respiro a un Arsenal que pasó bastantes apuros este pasado sábado para ganarle al colista de la Premier League.

Crystal Palace 0-3 Manchester City

El Manchester City no pagó la resaca de visitar entre semana el Santiago Bernabéu. Los de Pep Guardiola, que no cejan en su persecución del Arsenal en la Premier League, vencieron (0-3) al Crystal Palace en Selhurst Park con goles de Erling Haaland, que hizo un doblete, y Phil Foden.

Después de dos triunfos convincentes ante Brentford y Slavia de Praga, el Tottenham Hotspur volvió a las andadas y cayó contra el Nottingham Forest en un tétrico partido de Guglielmo Vicario, que cometió dos errores en los goles del Forest. El portero italiano, que ya fue criticado por su fallo contra el Fulham hace dos semanas que le costó la derrota al Fulham en casa, se equivocó tanto en el primero como en el segundo gol del Forest, ambos anotados en la cuenta de Callum Hudson-Odoi.Nottingham Forest 3-0 Tottenham

Sunderland 1-0 Newcastle

Un gol del delantero Nick Woltemade en propia decidió este domingo el derbi de 'Tyne & Wear' en el que el Sunderland salió vencedor ante el Newcastle United y se acerca a los puestos europeos. El alemán remató de cabeza hacia su propia portería, al filo del descanso después de un centro Nordi Mukiele, que sorprendió al guardameta Aaron Ramsdale, de nuevo titular ante la baja de Nick Pope.

West Ham 2-3 Aston Villa

El Aston Villa de Unai Emery mantuvo su gran estado de forma al conseguir este domingo su novena victoria consecutiva en todas las competiciones al imponerse al West Ham, en un encuentro en el que llegaron a estar por debajo en el marcador hasta en dos ocasiones. Los 'villanos', que no pierden desde el 1 de noviembre cuando cayeron por 2-0 ante el Liverpool en el campeonato inglés, se colocan en tercera posición a tres puntos de distancia del Arsenal, que es líder.

