Así queda la clasificación de la Premier League tras los triunfos de Chelsea y Arsenal

La Premier League arrancó este sábado su jornada 16 con cuatro encuentros en los que se pusieron sobre el césped algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. Este sábado se enfrentaron en la Premier League, Chelsea y Everton, Liverpool y Brighton, Burnley y Fulham, Arsenal y Wolves.

Chelsea 2-0 Everton

El inglés Cole Palmer, castigado por las lesiones esta temporada, volvió a ser decisivo al anotar el primer tanto en la victoria del Chelsea ante el Everton (2-0), en la que Malo Gusto se sumo a la fiesta con un gol y una asistencia para devolver al equipo londinense a la senda de la victoria. Los de Enzo Maresca habían perdido fuelle tras el rotundo triunfo ante el Barcelona en Liga de Campeones (3-0) al cosechar un balance de dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos.

Liverpool 2-0 Brighton

Volvió Mohamed Salah y ganó el Liverpool. Hugo Ekitike hizo un doblete, sí, pero el protagonista fue el egipcio, que regresó al equipo tras su castigo y se marcha de Anfield a la Copa de África dejando un gran sabor de boca. La incertidumbre ahora es si volverá. Arne Slot, que habló con el delantero este viernes y le permitió la vuelta al grupo, tuvo que recurrir a él a los 26 minutos, cuando Joe Gomez, el lateral derecho, se lesionó. El técnico holandés ajustó el equipo, movió a Dominik Szoboszlai al lateral y puso a Salah a correr por la derecha. Para entonces, el Liverpool ya ganaba gracias a un gol a los 46 segundos de Ekitike, el tanto más rápido de la temporada en esta Premier League.

Burnley 2-3 Fulham

El Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez de titular, hundió en Turf Moor al Burnley, que es penúltimo en la tabla y suma siete derrota consecutivas, pese al primer gol en Premier League del peruano Oliver Sonne (2-3).

Arsenal 2-1 Wolves

El Arsenal no lo tuvo sencillo para ganarle al colista, el Wolves. Los de Arteta fueron incapaces de perforar la portería rival en el primer tiempo y no fue hasta el segundo acto. Eso sí, fue con goles en propia puerta de los Wolves que vio como la suerte les fue esquiva hasta en dos ocasiones. Johnstone hizo el primero en propia puerta en el 70 y Mosquera en el 94. El Wolves si acertó con la portería en el 90 para empatar y dar el que hubiese sido una de la sorpresas de la jornada. El Arsenal seguirá manteniendo su diferencia en el liderato a la espera de lo que haga el Manchester City.

