Tomiyasu llega libre al Ajax tras su desvinculación del Arsenal

Takehiro Tomiyasu llega libre al Ajax tras rescindir su contrato con el Arsenal, firmando hasta junio de 2026 para relanzar su carrera

El Ajax de Ámsterdam oficializó este martes la incorporación del internacional japonés Takehiro Tomiyasu, quien llega como agente libre tras su salida del Arsenal. El defensor de 27 años firmó un contrato inicial hasta junio de 2026, con posibilidad de extensión según su rendimiento en la temporada. Tras varios meses sin equipo, Tomiyasu inicia así una nueva etapa en su carrera con la mirada puesta en volver a la selección japonesa y en recuperar su mejor nivel.

Del Arsenal al Ajax: un nuevo desafío

La trayectoria de Tomiyasu en el Arsenal estuvo marcada por las lesiones de rodilla durante la temporada 2024-25, lo que limitó su rendimiento. Llegó al club londinense en verano de 2021 procedente del Bolonia, por un traspaso de 18,6 millones de euros, y disputó solo 84 partidos debido a los problemas físicos. Tras rescindir su contrato en julio de 2025, el lateral derecho trabajó intensamente en Japón para recuperar su estado físico y ahora se incorpora al Ajax con la intención de demostrar su valía.

Un defensor con experiencia y polivalencia

Marijn Beuker, director deportivo del Ajax, destacó la calidad del japonés: “Takehiro es un defensor excelente, con experiencia en varias ligas importantes. Es inteligente, capaz de jugar con ambas piernas y aporta equilibrio a nuestra plantilla”.

El club neerlandés ha seguido de cerca su evolución en las últimas semanas, revisando su rendimiento y videos de partidos anteriores, convencido de que su incorporación reforzará la defensa de un equipo joven pero prometedor.

Contrato de prueba y perspectivas a largo plazo

El acuerdo con Tomiyasu se ha cerrado con un contrato inicial de seis meses, que no genera coste al club hasta que el jugador participe activamente en los partidos. Según su desempeño, el Ajax podría negociar una extensión de contrato, garantizando así una colaboración más prolongada. Esta fórmula permite al club evaluar su estado físico y adaptación antes de comprometerse a largo plazo.

Objetivos personales y selección japonesa

Para Tomiyasu, este fichaje representa una oportunidad de relanzar su carrera tras las lesiones y mantenerse en el radar del seleccionador japonés Hajime Moriyasu, de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica. El defensor, que ha jugado 42 partidos con Japón, necesita recuperar ritmo competitivo, pero se espera que su experiencia le permita reincorporarse rápidamente a los entrenamientos del Ajax.

Moriyasu mostró confianza en su retorno: “Si está en buena forma, Tomiyasu será candidato para ayudar a Japón en el Mundial”.

Un paso importante en su carrera

Tras meses de incertidumbre, el fichaje por el Ajax ofrece a Takehiro Tomiyasu la posibilidad de demostrar nuevamente su calidad y recuperar protagonismo tanto en el club como en la selección japonesa, consolidando una etapa crucial antes de la próxima gran cita internacional.