Guido Rodríguez alimenta las esperanzas del Valencia: "Me encantaría hacer las cosas bien para que el club quiera que me quede y yo querer quedarme"

El centrocampista ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF con el cual ha firmado sólo hasta el final de temporada. El argentino ha manifestado que está abierto a continuar más allá de esta campaña, pero que eso es algo que se hablará cuando pase algo más de tiempo

Guido Rodríguez, que ha firmado con el Valencia CF solamente hasta el final de temporada, ha dicho que le gustaría hacer las cosas bien y seguir en el club de Mestalla más allá de esta temporada. "Los motivos es que había poco tiempo en este mercado, no era sencillo llegar a un acuerdo y lo importante es la fuerza que hicimos todos para que las tres partes se pusieran de acuerdo. Había que hacer algo simple y rápido. Estoy contento porque tenía ganas de volver a jugar en LaLiga. Hice fuerza porque tenía ganas de volver, en los papeles hay unos meses pero me encantaría hacer las cosas bien para que el club quiera que me quede y yo querer quedarme. Yo tenía ganas de volver a LaLiga. Empezaron las llamadas y de todas las ofertas que llegaron siempre tuve claro que quería venir. Si se hubiera podido hacer hubiera venido por más tiempo".

Guido Rodríguez habla de jugar el Mundial 2026 y de los objetivos del Valencia CF

Guido Rodríguez, que no estaba jugando mucho en el West Ham United, ha explicado que una de las razones por las que ficha por el Valencia CF es poder jugar el Mundial 2026 con Argentina. "Claro que me gustaría volver a la selección. Ya estuve en el plantel y un Mundial es muy grande. Pero ahora tengo que pensar en el presente. Pensar en el Valencia y hacerlo bien aquí para que el míster me tenga en cuenta. Ojalá pueda ir al Mundial".

Finalmente, también ha hablado de los objetivos del Valencia CF, al igual que su compañero Unai Núñez, el centrocampista ha dicho que el club de Mestalla tiene que aspirar a más. "Se trata de un club de mucha historia. Estamos a dos puntos de abajo, pero a cuatro de arriba. El club tiene que trabajar para mirar para arriba. Hay que ser realista y veremos cuando termine la Liga veremos para qué nos dio. Me gusta hablar dentro de la cancha y tener mentalidad ganadora. L imagen que da el Valencia es de club histórico, que no está en su mejor momento, pero no deja de ser un club atractivo para los jugadores. Muchas veces eso depende del momento y creo que podemos cambiar el momento".