El Valencia supera el último trámite por Unai Núñez con la Federación Italiana: "El que debe decidir es el míster"

El central ha tomado la palabra durante su presentación como nuevo jugador del equipo de Mestalla al que llega cedido hasta el final de temporada. Ha habido un trámite con la Federación Italiana que ya se ha resuelto y el vasco podrá jugar contra el Real Betis si Carlos Corberán lo estima oportuno

El Valencia CF ha presentado oficialmente a Unai Núñez como nuevo futbolista del equipo que entrena Carlos Corberán al cual ha llegado en calidad de cedido hasta el final de temporada. El vasco llega para reforzar la defensa y podrá jugar finalmente el partido de este fin de semana contra el Real Betis después de haberse resuelto un trámite con la Federación Italiana, ha jugado en el Hellas Verona durante el inicio de campaña, que no había permitido aún su inscripción. Unai Núñez se ha mostrado consciente de la situación del Valencia CF, pero también ha sido ambicioso.

Una vez resuelto el trámite administrativo, Unai Núñez ha dicho que está más que preparado para jugar el partido contra el Real Betis, dejando así la decisión en manos de Carlos Corberán, su entrenador. "Yo me encuentro bien y estoy trabajando con el grupo. El que debe decidir es el míster".

Unai Núñez, que llega cedido hasta el final de temporada, ha afirmado que está en buena forma porque en el Hellas Verona lo ha jugado prácticamente todo, teniendo sólo un tramo de bajo por una lesión de hombro. "Venía de estar jugándolo todo. Estoy físicamente muy bien, con posibilidades de entrar cuando el míster lo considere. Surgió esta posibilidad, estoy en un momento perfecto para venir a un club como el Valencia y venir a España era algo que me hizo tomar esa decisión".

Unai Núñez es consciente del momento deportivo del Valencia CF, pero es ambicioso

Unai Núñez ha manifestado que la primera meta es ir partido a partido para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. "Sabemos la realidad de la situación. El Valencia es un club histórico que siempre ha estado peleando por cosas mayores. Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en cada entrenamiento y en cada partido y mirar más hacia arriba que hacia abajo".

También ha señalado que el equipo de Mestalla ha mejorado en defensa en los últimos partidos. "El otro día me gustó el Valencia. Encajamos dos goles, pero fueron de mala suerte. Tenemos que seguir con esa dinámica. Yo al equipo le veo trabajando bien defensivamente y en todos los aspectos. Cuantos menos goles nos metan será mejor para el equipo".

Por último, se ha mostrado ambicioso de cara al futuro, asegurando que el Valencia CF debe aspirar a objetivos más ambiciosos. "Sinceramente pienso que sí. Me gusta más mirar hacia arriba que hacia abajo, pero hay que ser también realistas de dónde estamos. Hay que trabajar para hacerlo lo mejor posible y poner todo de nuestra parte para crecer".