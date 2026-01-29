El Valencia no se olvida de Aliou Dieng: el plan para un fichaje a coste cero

Al igual que ha hecho con Justin de Haas, ya atado para la próxima campaña, el club che no se ha olvidado del mediocentro malí y pretende que sea el segundo refuerzo de cara a la 26/27

Aunque no eran pocas las dudas iniciales, el Valencia se ha movido con acierto en el mercado de enero, cerrando tres refuerzos de nivel y con experiencia en LaLiga para reforzar defensa, centro del campo y ataque. Pero tras firmar a Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, la entidad che aún no descarta una 'guinda'. Carlos Corberán pidió un extremo y también se ha barajado la opción de sumar un lateral diestro. Pero para ello, ahora sí, antes tendría que producirse alguna salida, siendo Baptiste Santamaria, Dani Raba o André Almeida los candidatos, aunque no será fácil colocar a alguno de ellos.

No obstante, el trabajo de la dirección deportiva no se detiene en las citadas gestiones. De cara a la próxima campaña también se ha dejado apalabrada la llegada del central Justin de Hass, al que el Famalicao ha preferido ver marcharse libre en unos meses en lugar de acceder a un traspaso ahora. Y puede que el neerlandés, con el que hay un principio de acuerdo, no sea el único. Para la zona ancha, ha estado sobre la mesa el nombre de Aliou Dieng, al que Lisadro Isei, nuevo jefe de scouting, considera una oportunidad de mercado también con vistas a la 26/27.

Acaba contrato el 30 de junio

A sus 28 años, el internacional malí nunca ha jugado en el fútbol europeo. Su carrera la ha desarrollado entre su país natal, el MC Alger de Argelia, el Al-Kholood de Arabia Saudí y el Al-Ahly de Egipto, donde acaba contrato el próximo 30 de junio. Por ello, el Valencia trabaja para dejar ya encarrilada su contratación a coste cero y dar así un paso más en la planificación del curso venidero, según ha informado la Cadena Ser.

El Valencia ofreció medio millón de euros

Corberán recelaba de su incorporación ahora, aunque se negoció con el Al-Ahly, que rechazó una oferta de medio millón de euros. El motivo principal es que Dieng necesitaría un periodo de adaptación y las urgencias clasificatorias exigían otro tipo de refuerzos, llegando en su lugar Guido Rodríguez. Pero de cara a verano, con una pretemporada de por medio, Isei considera que puede ser un fichaje interesante que aporte músculo y equilibrio a la medular.

Además, no hay que olvidar que la situación económica en Mestalla no es precisamente boyante. Tanto De Haas como Dieng encajarían a la perfección en los parámetros financieros que se manejan y eso, unido a los buenos informes que se manejan, hace que el nombre del mediocentro africano siga sobre la mesa. Además, el futuro del internacional argentino más allá del final de esta temporada no está claro, aunque existe predisposición por ambas partes para alargar el vínculo firmado hasta junio.

La postura del Al-Ahly y el deseo de Aliou Dieng

El Al-Ahly, por su parte, tratará de renovar a un futbolista que considera fundamental. Desde que regresó de la pasada Copa de África, de hecho, ha vuelto a ser titular en los dos encuentros disputados por el conjunto egipcio en este mes de enero y ya suma 20 partidos en la presente campaña, rozando los 1.300 minutos de juego. Una oferta del Valencia, sin embargo, resulta muy tentadora para un futbolista que podría dar de ese modo el gran paso de su carrera, por lo que estaría encantado de aterrizar en LaLiga.