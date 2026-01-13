La Fiorentina se adelanta al Valencia en el fichaje de Jack Harrison

Carlos Corberán ha pedido la incorporación de un extremo y el club che había preguntado por el inglés aprovechando la buena relación con el Leeds United, pero las negociaciones no han avanzado y finalmente pondrá rumbo a Italia

Una vez cerrado el ansiado regreso de Umar Sadiq para reforzar la delantera, el Valencia centra sus esfuerzos en la contratación de un central que supla al lesionado Mouctar Dakhaby, que ha dicho adiós a la temporada. Para ello, son varios los nombres que están sobre la mesa: Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Justin de Haas (Famalicao) o Jeremiah St. Juste (Sporting Portugal). Pero en la lista de deseos de Carlos Corberán hay otras dos posiciones que le gustaría reforzar, solicitando la contratación de un pivote defensivo y un extremo.

Ramazani no ha respondido a las expectativas

El técnico che ya expuso la necesidad de incorporar a un jugador de banda con desborde y llegada el pasado verano, aterrizando finalmente Largie Ramazani, Sin embargo, el belga no ha logrado responder por ahora a las expectativas, viéndose lastrado también por una lesión que le tuvo varias semanas de baja, y apenas acumula 179 minutos en 10 partidos en LaLiga, donde ni siquiera ha sido aún titular.

Por ello, Corberán entiende que lo más recomendable es volver a acudir al mercado para tratar de sumar una nueva pieza que sí aporte de veras la verticalidad que desea. Así, aprovechando la buena relación con el Leeds United, de donde llegó cedido el propio Ramazani, ha preguntado por la situación de su ex compañero Jack Harrison, extremo zurdo de 29 años que ha perdido protagonismo este curso en el conjunto inglés.

La fórmula de su fichaje: cedido con opción de compra

Sin embargo, las negociaciones no han avanzado en los últimos días y la Fiorentina ha aprovechado para entrometerse y alcanzar un acuerdo con el club británico, según informa el periodista Matteo Moretto. Así pues, el ex cantera del Liverpool y el Manchester United ya ha puesto rumbo a Florencia para incorporarse a un un equipo que también se encuentra en puestos de descenso en la Serie A italiana y busca refuerzos para salir de esa zona, logrando también las cesiones de Solomon, procedente del Tottenham tras cortar su préstamo en el Villarreal, y Brescianini, del Atalanta. Ambos, al igual que el Jack Harrison, han llegado cedidos con opción de compra.

Los números de Jack Harrison

Tras marcharse muy joven a Estados Unidos, Jack Harrison despuntó en la MLS con New York City, lo que hizo que el Manchester City lo fichase en enero de 2018, si bien nunca llegó a ponerse la camiseta 'sky blue' en partido oficial. Primero fue cedido al Middlesbrough y luego al propio Leeds United, que acabó adquiriendo su pase en el verano de 2021 por casi 13 millones de euros.

Ha sido en Ellan Road donde ha ofrecido su mejor rendimiento (34 goles goles y 32 asistencias en 219 partidos). Pero tras el descenso a la Championship fue cedido en las dos últimas campañas al Everton y en su regreso al equipo con el que aún tiene contrato hasta 2028 ha dejado de contar para Daniel Farke. Apenas suma 443 minutos repartidos en 13 encuentros, 11 de ellos en la Premier League, jugando solo un minuto en las diez últimas jornadas, lo que ha precipitado su salida.