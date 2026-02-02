Mallorca - Sevilla: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla visita esta noche al Mallorca en partido correspondiente a la jornada 22 con la intención de confirmar su reacción y abrir brecha con el descenso

Lance del partido de la primera vuelta entre el Sevilla y el Mallorca. IMAGO / Pressinphoto

El Sevilla cierra la jornada 22 del campeonato liguero con la visita a Son Moix para medirse con el Mallorca en un partido que puedes seguir en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo.

Una cita importante para los nervionenses de cara a confirmar su reacción tras la redentora victoria contra el Athletic y abrir trecho con los puestos de descenso, a día de hoy a tres puntos. No en vano, se enfrenta al equipo que marca la frontera de la permanencia, pues los bermellones ocupan el 18º puesto, por lo que sería fundamental para los intereses sevillistas regresar con el máximo botín y aumentar a seis unidades su renta con los bermellones.

Ganas de vengar la dolorosa derrota de la primera vuelta

Cabe recordar que el choque de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán es de infausto recuerdo para los de Almeyda tanto en cuanto la dolorosa derrota por 1-3 frenó el mejor momento del Sevilla y abrió una mala racha, por lo que hay ganas de venganza en el vestuario blanquirrojo.

Mallorca No Iniciado - Sevilla

El Mallorca afronta esta cita con problemas clasificatorios tras una temporada errática y después de caer con claridad ante el Atlético de Madrid.

Mallorca-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Sevilla FC con el Real Mallorca, correspondiente a la jornada 22 del campeonato liguero, se disputará en el Estadi Mallorca Son Moix este lunes 2 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas, por lo que nuevamente los nervionenses vuelven a cerrar la jornada con el consecuente malestar de la afición.

Mallorca-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a bermellones con nervionenses se podrá ver por televisión de manera gratuita, pues se emite en abierto por Teledeporte y en RTVE Play. También se puede ver por plataforma de pago, en DAZN, Movistar Plus (dial 54 en Movistar; 110 en Orange) y Movistar LaLiga HDR (440 en Movistar y 111 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Mallorca-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de la posibilidad televisiva, también puedes seguir este este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el césped de Son Moix. La cobertura de ED seguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas nervionenses.