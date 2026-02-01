Lista de 23 de Almeyda para Mallorca con Maupay y las seis bajas previstas

El de Versailles se estrena como nervionense, al tiempo que el míster de Azul frena por ahora el retorno desde la enfermería de Azpilicueta y Nianzou

El entrenador del Sevilla FC, el argentino Matías Almeyda, ha ofrecido en la tarde de este domingo su lista de 23 convocados para el partido de este lunes 2-F a las nueve de la noche en Palma de Mallorca, con la principal novedad de Neal Maupay, primer y único fichaje invernal de momento de los nervionenses, procedente del RCD Mallorca, que ha completado ya varios entrenamientos a las órdenes de su nuevo técnico tras una llegada exprés que él mismo documentó en su canal de YouTube y podría debutar por la vía rápida en Son Moix.

Las otras dos altas en la nómina blanquirroja para esta entrega del torneo de la regularidad son las del pivote Batista Mendy, una vez cumplida su sanción por acumulación de amonestaciones ante el Athletic Club, y el atacante Alexis Sánchez, ya recuperado de sus molestias en la cadera. Aunque cae por idéntico motivo al de su homólogo Nemanja Gudelj, baja entre los llamados como el ariete del filial Álex Costa, que ya hace menos falta con el de Versailles. De momento, el preparador de Azul frena las ansias de retornar de dos de los tocados, pues hay hasta cinco.

En este sentido, aunque asomaron por alguna sesión esta semana Tanguy Nianzou y César Azpilicueta, prefieren los técnicos y los médicos evitar más recaídas, por lo que irán con calma y, como pronto, no estarán hasta el duelo casero contra el Girona FC del sábado 7 de febrero a las 18:30 horas. No había opciones para Marcao Teixeira (que, además, cumple el quinto de sus seis partidos de castigo por la expulsión en el Santiago Bernabéu), Rubén Vargas y Adnan Januzaj.

La convocatoria del Sevilla FC para el encuentro de la jornada 22ª de LaLiga ante el RCD Mallorca

Sin más apercibidos que el ausente Tanguy Nianzou, la lista definitiva de convocados para el RCD Mallorca-Sevilla FC de este lunes, que cerrará la jornada 22ª de LaLiga EA Sports en Son Moix, es la conformada por: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Federico Gattoni, Fábio Cardoso, Kike Salas, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow, Joan Jordán, Manu Bueno, Chidera Ejuke, Miguel Sierra y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Alexis Sánchez, Isaac Romero, Akor Adams y Neal Maupay.