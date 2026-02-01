Almeyda, sobre el fichaje de Maupay, el estado físico de Nianzou y Azpilicueta y la 'final' en Mallorca: "Es fundamental sumar"

El preparador argentino no esconde su satisfacción con la llegada del delantero francés y se refiere a las posibilidades de reaparecer de los dos defensas, a la par que espera que el equipo salga al campo con la lección aprendida de lo ocurrido en la ida contra los bermellones

El técnico sevillista, Matías Almeyda, atendió hoy a los medios de comunicación y realizó un repaso a la enfermería con dos nombres propios por sus posibilidades de reaparecer, a la par que se refirió al fichaje de Maupay y destacó la importancia del encuentro de mañana contra el Mallorca.

En este sentido, se le preguntó si Nianzou y Azpilicueta, que han trabajado con el grupo en las últimas sesiones, están disponibles para el desplazamiento a tierras baleares y reaparecerán tras dejar atrás sus molestias.

Dudas con Azpilicueta y Nianzou, y feliz con Maupay

"Bueno, estamos viendo, porque es verdad que vienen bien en su proceso de rehabilitación y de recuperación. Definiremos ahora, pero lo importante es que ya están con el grupo", apuntó el entrenador nervionense, que se pronunció sobre las primeras sensaciones que le ha dejado el flamante fichaje en este mercado.

"Neal está bien, estaba entrenado antes de venir. He hablado con gente del club donde estaba y he hablado también con él. Así que bueno, creo que es muy bienvenido", apuntó Almeyda, que se alegra por la llegada de un refuerzo para lo que resta de campaña e hizo hincapié en la trascendencia de la visita al Mallorca.

Almeyda destaca la trascendencia del partido en Mallorca

"Este partido se ve de un lado muy consciente y desde una realidad que es la que nosotros tratamos de transmitirle al equipo. Desde ese punto, lo afrontamos con la tranquilidad de saber que este torneo, como estamos viendo, es totalmente parejo, es difícil. Vamos a enfrentar a un equipo que es durísimo de local, que de hecho ha perdido muy pocos puntos y es un equipo que en diez minutos nos revirtió una situación el primer partido que jugamos", recordó el míster, al que se le cuestionó si, al contrario de lo que ocurrió en la ida, este partido puede servir de trampolín.

"Para nosotros sería muy bueno poder conseguir puntos tres partidos seguidos. No sé si es un trampolín, porque como ven, está todo muy parejo, como subís, bajás y así estamos. Sí creo que es fundamental sumar, pero más que nada el partido que perdimos nos tiene que haber servido muchísimo con respecto a lo que vamos a enfrentar mañana. Está todo estudiado dentro de nuestras posibilidades y desde ahí le damos la importancia que tiene este partido", apuntó Almeyda.

Almeyda, rotundo con Gattoni: "Tendrá su oportunidad"

Además, volvió a explicar la situación de Gattoni: "No sé qué rol ocupa ahora mismo el argentino. Lo tengo en consideración, al igual que todos sus compañeros. Hace ya un mes que lo entreno, entonces ya tengo una óptica diferente de lo que es él como jugador y como persona. Se le ve un gran profesional y tendrá su momento como lo han tenido todos".