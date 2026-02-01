Tres ausencias marcan la sesión previa al RCD Mallorca

Marcao, Januzaj y Vargas han sido las principales bajas de la sesión previa a un partido vital frente al RCD Mallorca, que tampoco podrá contar con Gudelj debido a su sanción por acumulación de amarillas

Algo más de 24 horas para que ruede el balón en Son Moix, un partido vital para los de Almeyda. Para cuantificar la magnitud del encuentro, apenas hay que acudir a la tabla clasificatoria, donde son varios los datos que se ven. Uno, y el más evidente, es que el RCD Mallorca marca ahora mismo la zona de descenso, con unas sensaciones irregulares durante todo este comienzo de año. El segundo, es que el Sevilla FC apenas se encuentra a tres puntos de descenso. Números más que suficientes para medir la importancia de conseguir los tres puntos en su visita a tierras baleares.

A todo esto hay que sumar que los rivales en la pelea por la permanencia están sumando, con victorias sorpresas tanto del Real Oviedo como del Deportivo Alavés. Incluso, el Levante ha conseguido sumar en la visita del Atlético de Madrid al Ciutat. Hay una cosa clara, y es que el equipo de Matías Almeyda quiere olvidarse de todos los fantasmas que han rodeado a la entidad en los últimos años, y poder dar el tan ansiado paso casi definitivo. Frente al Athletic Club, se vio esa comunión con la grada que quiere el equipo y, ante un maratón importante, quieren llegar de la mejor manera posible.

En la sesión de hoy, no se han visto novedades. Marcao, Januzaj y Rubén Vargas han vuelto a ser las ausencias del entreno matutino; entrenando un Nemanja Gudelj que no podrá estar mañana a disposición de Matías Almeyda. También se ha visto sobre el césped a Tanguy Nianzou, que regresó en la sesión de sábado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Este regreso se suma también al de César Azpilicueta, que ya estuvo el miércoles entrenando con normalidad con el grupo. Habrá que ver la situación de ambos jugadores, con dos casos donde las lesiones han mermado mucho al equipo.

Otro de los nombres propios de la sesión es Neal Maupay. El delantero francés sigue sumando entrenamientos con el primer equipo y podría hacer su debut oficial en el campo del RCD Mallorca. Ya se encuentra inscrito en LaLiga, siendo esta la única incorporación contabilizada del mercado de invierno. El lunes de madrugada pondrá fin el periodo de fichajes, que ha estado más tranquilo de lo normal en las oficinas de Cordón. La directriz está clara, sin entradas no hay salidas. Y la situación no parece que vaya a cambiar mucho en las próximas horas.