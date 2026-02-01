Almeyda responde con claridad a la posibilidad de fichar antes del cierre y a la salida de Juanlu: "Voy a morir con lo que tengo"

El técnico ve complicado que el quinteño se marche en este mercado y replica de manera significativa cuando se le cuestiona si espera algún refuerzo más

Matías Almeyda ofreció este mediodía hoy la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca y, cómo es lógico, se le preguntó por la posibilidad de que llegue algún refuerzo más en la recta final de mercado tras la incorporación de Neal Maupay y su respuesta resultó muy significativa y da pistas de lo que puede suceder de aquí a la clausura.

En este sentido, no ve sencillo que se produzca algún movimiento más y afirmó que va a tope con lo que tiene a día de hoy. "Bueno, como ustedes recuerdan, yo nunca he hablado de refuerzos, de nombres y creo que tengo plena confianza en los jugadores que están, en el grupo que está formado. Más que nada hay darle la tranquilidad a ellos, que estamos en esta lucha y este constante de partido tras partido. Así que no, no pienso otra cosa", apuntó con claridad el técnico nervionense, que insistió en que nunca va a poner como excusa la plantilla de la que dispone.

Almeyda ve poco posible que Juanlu se marche en la recta final del mercado

"Desde el primer día dije que no tengo excusas y con los jugadores que tengo voy a morir. Para mí son ellos y ellos están dando la vida en cada entrenamiento; tienen compromiso, se alientan entre ellos y creo que están identificando el momento, lo están aceptando con personalidad. Y de hecho estos últimos dos partidos hemos seguido la frase que tanto se nombra acá: 'El Sevilla nunca se rinde'".

Además, se le cuestionó sobre las opciones de que salga Juanlu por la última ofensiva del Nápoles y si podría permitirse una salida sin que nadie viniese, a lo que replicó indicando que no le consta que haya ninguna oferta por el quinteño: "Bueno, lo veo difícil porque quedan horas y todavía, por lo que tengo entendido, no hay ninguna propuesta. Y mientras, yo soy entrenador, entonces entreno a los jugadores que tengo disponibles y ya está".

Claro sobre su situación personal en Nervión

En otro orden de cosas, se le preguntó por su situación personal en el Sevilla y cómo vive los vaivenes clasificatorios y las dudas que se generan tras cada derrota. "Lo mío es mucha pasión, mucho amor, mucho respeto por una institución en la que tuve la suerte de jugar y la mala suerte de vivir el peor año que vivió. Y cuando me dieron la posibilidad de estar, obviamente agarré esto. Me motivaba este escudo, la historia de este club y poder vivir lo que vive afuera", señaló el técnico.

"Para eso se necesita trabajo, se necesita tiempo, y los tiempos no dependen de un entrenador. Si es por mí, me quedo por siempre, ojalá. Pero mientras tanto yo voy viviendo el día a día. Estoy con tranquilidad, la verdad, me gusta el grupo que entreno, la gente es muy consciente de lo que vamos viviendo, y yo lo que he tratado de transmitir desde que estoy acá es la realidad a mi manera, y no mentirle a nadie", indicó Almeyda.