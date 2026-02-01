Dilema en el Sevilla con Suazo y Oso con una solución salomónica

Con los dos en plenas condiciones, a Almeyda se le presenta el dilema de elegir entre Oso y Suazo para la banda zurda, aunque baraja una vía que convence al sevillismo

La situación el carril zurdo del Sevilla ha experimentado un giro de 180º en las últimas semanas, pues ha pasado esta temporada por dos situaciones completamente distintas, hasta el punto de que Antonio Cordón llegó a mirar el mercado por si había la posibilidad de potenciarlo.

Y es que hasta diciembre, Almeyda solo contaba con Gabriel Suazo y cuando no estaba por lesión apostaba por reconversiones como la de Carmona, lo que hizo pensar que hacía falta competencia en la posición para el chileno.

Almeyda tardó en tener en cuenta a Oso

Pero en diciembre, ante la nueva ausencia de Suazo, empezó a considerar a Oso, al que ya había probado en pretemporada y en la Copa, y el de Torrevieja ha respondió de tal manera que ha generado un bendito dilema al 'Pelado' una vez que el internacional con Chile ya se encuentra recuperado de sus molestias.

Así, contra el Elche, Almeyda ya disponía de ambos y apostó de inicio por el canterano, pues Suazo acababa de volver y no entró en el terreno hasta la segunda parte. En cambio, contra el Athletic, con los dos ya a tope, se decantó por el suramericano y dejó en el banquillo al alicantino, que ingresó a falta de media hora. Una decisión que el míster justificó a la conclusión del partido en rueda de prensa con una explicación razonada.

"Venía con cargas en los isquiotibiales y no estamos para regalar nada. Era uno de los motivos. El otro era que Suazo, cuando salió del equipo, estaba haciéndolo bien. A Oso lo mostramos, se vio y ahora sabe que tiene que competir con un jugador de selección. Él sabía que iba a ingresar. Es de los mejores y tiene un gran futuro", apuntó el míster argentino, que ahora, con los dos en plenas condiciones, se enfrenta al dilema de elegir entre uno de los dos, si bien Almeyda baraja también una solución salomónica que ya empleó contra el Elche y le salió bien.

La opción factible de doblar el carril zurdo

En este sentido, el preparador nervionense se plantea la posibilidad de doblar el carril con los dos sobre el campo, con Suazo como carrilero y Oso por delante como extremo o interior, ya dependiendo del sistema que utilice. Una vía factible para no prescindir de uno de los dos, cuando ambos aportan mucho al equipo y se encuentran entre los efectivos más notables en ataque por sus continuas subidas y presencia arriba. No obstante, si finalmente solo entrara uno de inicio, el otro ingresaría en el terreno de juego en la segunda parte.