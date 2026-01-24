Almeyda, pletórico por el triunfo del Sevilla, explica la suplencia de Oso y el cambio prematuro de Sow, y defiende a Juanlu: "Ha sido muy criticado"

El técnico sevillista, que celebra la remontada y la unión con el Sánchez-Pizjuán, destaca el éxito de jugar con dos delanteros, revela los problemas físicos del suizo y bendice la competencia en el carril zurdo

Matías Almeyda se mostró muy satisfecho por un triunfo vital que dedica a la familia de Fernando Huerta, maquinista fallecido en el accidente ferroviario en Barcelona. "Quería dedicarle la victoria a esta familia (Fernando Huerta); a un fan nuestro, que ya sabemos lo que pasó. Que sepa la familia que este grupo reza por ellos. Les deseamos en estos momentos cariño, nada más", señaló Almeyda, que destacó la tranquilidad de los jugadores en un momento muy delicado.

"Hoy revertimos una situación que no se daba en este estadio desde 2023; es muchísimo tiempo para un club grande, lo de revertir un resultado en su campo. Lo único que veo como algo positivo es que están tranquilos los jugadores, más allá del resultado. Es un campeonato de paso a paso, muy parejo. Sobre todo, el equipo terminó compitiendo con un montón de canteranos", apuntó Almeyda, que agradeció la afición con la hinchada.

"Son fundamentales para ese grito de ayuda a jugadores. Algunos son canteranos y otros han pasado un momento difícil. Hoy fue lindo ver al estadio, espectacular desde donde lo miraras. Creo en esa unión. Después, al final, se verá cómo sigue todo esto, pero necesitamos a nuestro público. Tenerlo a favor siempre juega un plus", apuntó el técnico, que explicó el motivo de los cambios de Sow y Gudelj, ambos con problemas físicos de diferente índole.

Los problemas físicos de Sow y la suplencia de Oso

"A Sow le tocó un tendón y le quedó la pierna dormida. Valoro eso de ellos también. Piensan mucho en el equipo. Y estamos trabajando como equipo, que es lo que nos va a sacar hacia adelante. Y Gudelj no daba más, se sentía acalambrado. Aparte, teníamos que reforzar la mitad de la cancha y con Manu Bueno sabía que le iba a dar la energía que él tiene, de apretar. Y con el cambio de Jordán queríamos que la agarrara como para marcar el ritmo", indicó.

Además, Almeyda explicó el motivo de la suplencia de Oso: "Venía con cargas en los isquiotibiales y no estamos para regalar nada. Era uno de los motivos. El otro era que Suazo, cuando salió del equipo, estaba haciéndolo bien. A Oso lo mostramos, se vio y ahora sabe que tiene que competir con un jugador de selección. Él sabía que iba a ingresar. Es de los mejores y tiene un gran futuro".

El resurgir de Juanlu: "Viene jugando bien"

Por otro lado, destacó el partido de Juanlu, capitán en la segunda mitad: "Viene jugando bien, le valoro la entrega, la personalidad y las ganas. Por momentos ha sido muy criticado. Son jugadores del club y hay que apoyarlos. Yo fui canterano de River y lo más lindo era cuando te dan la confianza para seguir creciendo; es lo que trato de darles a ellos".

Y se refirió a la acertada fórmula de jugar con dos delanteros: "Era el primer partido que jugaban juntos y tuvimos esa profundidad y agresividad; siempre muy activos. La interpretación de los jugadores fue muy buena. La entrega de ellos dos te da ese respiro que necesitas cuando tienes balones en largo o al costado".