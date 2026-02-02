Situación definida con Joan Jordán en la recta final del mercado del Sevilla

Salvo sorpresa mayúscula en el último momento, el centrocampista no se erigirá en solución para Antonio Cordón de cara poder traer un nuevo refuerzo antes del cierre de esta ventana invernal

Antonio Cordón apura las últimas horas del mercado pendiente de la posibilidad de traer un nuevo refuerzo después de la incorporación prioritaria de un delantero con la cesión con opción a compra de Maupay.

La hoja de ruta de alto ejecutivo extremeño incluye la llegada de un centrocampista después de que dejara esta tarea como asignatura pendiente el pasado verano, asegurando que había guardado un remanente. Sin embargo, solo sería posible una nueva llegada si se produce otra salida en el último día de mercado y en Nervión no están dispuestos a malvender y aceptar ofertas por debajo del valor de mercado.

El Sevilla ha buscado salida a Jordán, pero es una vía prácticamente cerrada

Otra opción sería la salida de futbolistas con poco protagonismo que permiten liberar masa salarial para hacer hueco a un refuerzo que no suponga un esfuerzo económico importante En este apartado, en el club se ha barajado la vía de Joan Jordán, con una ficha muy alta y sin presencia a día de hoy en los planes de Matías Almeyda, e, incluso, se habrían producido conversaciones con el futbolista y su entorno.

Sin embargo, a esta hora, se trata de una vía bloqueada por diferentes razones y, según ha podido saberESTADIO Deportivo, el centrocampista de Regenços, salvo sorpresa en el último momento, que en el mundo del fútbol nunca se puede descartar, no se moverá del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Clubes interesados en hacerse con los servicios de Jordán

Jordán continúa enfocado en, como mínimo, terminar la presente campaña en Nervión y tratar de convencer al Almeyda, lo que todavía no ha conseguido tras reaparecer en el mes de diciembre una vez recuperado de su intervención quirúrgica. Igualmente, tampoco ha llegado ninguna oferta que le seduzca para dar el paso, bajo la máxima que siempre ha mantenido de que se respete en lo económico lo firmado en su renovación de contrato hace ahora tres años.

En este sentido, el Sevilla ha buscado un club que estuviera interesado y pudiera hacerse cargo de gran parte de su salario, y lo cierto es que le ha relacionado con varios clubes, entre ellos el Genoa italiano, pero, ahora mismo, no hay indicios de que se marche en lo que resta del mercado, más allá de las fuentes consultadas por esta redacción no quieren elevar nada a totalmente definitivo por los giros que a veces se producen en el fútbol por circunstancias concretas.

Minutos residuales con Almeyda

De momento, Joan Jordán, implicado en este nuevo proyecto, reapareció en diciembre y solo ha disputado un total de 166 minutos repartidos en cinco partidos, lo que no ha menoscabado su deseo de ser más protagonista en lo que resta de curso. Cabe recordar que en verano entrará en su último año de contrato.