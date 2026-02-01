Alineaciones Mallorca - Sevilla: Alineación posible de RCD Mallorca y Sevilla FC en la jornada 22ª de LaLiga EA Sports

Maupay espera su oportunidad para debutar como nervionense ante un rival que recupera a Raíllo, Morlanes y Lato, como el de Azul a Alexis Sánchez y Mendy

El Sevilla FC, con problemas de última hora y se carácter técnico en su vuelo, volará este mismo lunes por la mañana a Palma de Mallorca, donde unas horas después cerrará la jornada 22ª de LaLiga contra su anfitrión balear en busca de enlazar dos triunfos para escapar definitivamente de los puestos bajos de la clasificación, aunque el RCD, que precisamente inicia la cuenta de los tres que descenderían ahora, pretende lo contario: hacerse fuerte con otra victoria en casa para darle caza. Con Morlanes, Raíllo y Lato recuperados, a los locales sólo les queda fuera por lesión Kumbulla. Por su parte, los foráneos, pendientes del cierre del mercado y con el debut en la lista de Neal Maupay, recuperan a Mendy y pierden a Gudelj, ambos por sanción. Siguen K.O. Marcao (también castigado), Azpilicueta, Vargas, Nianzou y Januzaj.

La alineación bermellona

Tiene pocas dudas Jagoba Arrasate, que mantendrá la confianza en Leo Román en portería, mientras que Pablo Maffeo será el lateral derecho, con Martin Valjent como central en ese perfil. Su acompañante pinta a que seguirá siendo David López, si bien Antonio Raíllo ha llegado a tiempo, mientras que Johan Mojica tiene una ligera ventaja sobre Toni Lato en la izquierda. Por delante, a los mandos, Omar Mascarell y Samú Costa escoltando a Sergi Darder, mientras que la referencia en ataque será Vedat Muriqi. Percutiendo por fuera, Jan Virgili, Mateo Joseph, Takuma Asano y Antonio Sánchez se disputan dos huecos.

La alineación nervionense

Dicen que lo que funciona no debe tocarse, por lo que, más allá de que Batista Mendy vuelva al eje de la medular tras su sanción y Andrés Castrín supla en el de la defensa al castigado Nemanja Gudelj, es de esperar que Matías Almeyda mantenga la base del equipo que se impuso la pasada jornada al Athletic Club. Seguiría bajo palos Odysseas Vlachodimos, como Juanlu Sánchez y Gabriel Suazo en los carriles, con José Ángel Carmona y Kike Salas completando el trío de centrales. Por delante, Lucien Agoumé es seguro en la 'sala de máquinas', con la duda de Djibril Sow o 'Peque' Fernández. Parece prematuro para Neal Maupay, por lo que gana enteros la pareja en punta Isaac Romero-Akor Adams.

Ficha técnica del RCD Mallorca - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samú Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Peque; Isaac Romero y Akor Adams.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el asturiano González Fuertes en el VAR.

Estadio: Son Moix.

Hora y TV: 21:00 (Teledeporte y Movistar Plus LaLiga).