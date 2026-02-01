Ofensiva por Álvaro Fidalgo, que saldrá ahora del América, con la Real Sociedad muy pendiente

El centrocampista ovetense acaba contrato en cinco meses, como ocurrió hace ahora seis años con Guido Rodríguez, que llegó a precio de saldo a La Palmera

Lleva no menos de cuatro años figurando en las quinielas para fichar por el Real Betis, aunque será ahora, a cinco meses de que expire su contrato con el Club América, cuando las 'Águilas' le dejen finalmente salir. Una operación similar a la que llevó a Guido Rodríguez a La Palmera a finales de enero de 2020, cuando la dirigencia azulcrema, que había hecho justo en el anterior mercado invernal un trato harto favorable con los heliopolitanos (que pagaron 14 millones de euros por un Diego Lainez que terminó saliendo 'rana'), aceptó soltar al pivote por tres millones fijos y otros tantos en variables (aunque estaba tasado en 10) con el fin de recuperar parte de lo que le costó.

En el caso de Álvaro Fidalgo, llegó a Ciudad de México a cambio de apenas dos millones en 2021, pero no ha renovado y, a sus 28 años (cumplirá 29 en abril), desea volver a LaLiga. Tenían tanto él como el todavía dueño de su pase hasta el 30 de junio de 2026 una propuesta de la Lazio, así como otras de la Liga MX y de Brasil. También algo menos sólido de Alemania e Inglaterra, aclaran a ESTADIO Deportivo, aunque el mediapunta tiene claro su destino tras cuatro años y medio fuera de casa. Nacido en Oviedo y formado en las canteras de los dos clubes más importantes de Asturias, hizo carrera en la del Real Madrid, dando el salto a México desde el CD Castellón.

Su ausencia no ya del once titular, sino de la convocatoria ante el Necaxa en la madrugada española de este domingo hizo saltar las alarmas entre la afición y la prensa locales, apostando cada vez más medios, empezando por el reputado TUDN, por su inminente salida. Real Betis y Real Sociedad serían sus posibles destinos, coincide la mayoría al otro lado del charco, pues América manejaría propuestas de ambos para una venta de bajo coste (se habla de 2-3 millones de euros), con la total connivencia del propio Fidalgo, que ya se habría despedido discretamente de sus compañeros. Su entorno guarda silencia al cierre de esta edición, pero el principio de acuerdo parece un hecho.

Las dudas con Isco y Lo Celso, junto al augurio de Pellegrini

Aunque siempre se habló de la salida de Cédric Bakambu y la intentada del 'Chimy' Ávila para reclutar un delantero que eleve la competencia con el 'Cucho' Hernández, el propio Manuel Pellegrini desvelaba que, en su opinión, había otras demarcaciones más necesitadas. De este periódico se informaba hace unas horas que el 'Ingeniero' se daba por satisfecho arriba y prioriza potenciar ahora con lo poco que haya el lateral izquierdo y/o la media punta, pues no se sabe cuándo ni como volverá Isco Alarcón, aparte de que se espera un parte médico de Giovani Lo Celso nada esperanzador, con su posible ausencia durante varios meses. Sin un director de juego claro por ahora, fracasando las alternativas ensayadas ('Chimy' Ávila, Rodrigo Riquelme, Pablo García) y quedando Pablo Fornals muy sólo ahí, el posible fichaje de Fidalgo sí encajaría.

Almeyda lo quería para el Sevilla, aunque faltan fondos

Prácticamente desde su aterrizaje en el Sevilla FC comenzaron a vincularse nombres de ex pupilos o de futbolistas que podía conocer de las Ligas en las que ha dirigido. No es el caso de Álvaro Fidalgo, pues Matías Almeyda se fue de las Chivas de Guadalajara en 2018 con destino MLS para dirigir al San José Eathquakes, mientras que el ovetense aterrizó en el América, primero cedido y luego comprado por dos millones de euros, en 2021. No obstante, trascendió una llamada del de Azul al 'Maguito' para que forzara su salida el pasado verano y liderara la medular blanquirroja, lo que terminó impidiendo la falta de fondos en Nervión para una inversión que se calculaba en 10 millones de dólares.