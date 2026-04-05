La dolorosa derrota del Sevilla ante el colista Oviedo, que deja al equipo al borde del descenso; la victoria del Celta que aprieta la lucha por la quita plaza con el Betis, protagonistas en nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 6 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 6 de abril de 2026:

Oviedo 1-0 Sevilla: De cabeza

Nianzou 'boicotea' el estreno de Luis García Plaza en el banquillo del Sevilla, poniendo en bandeja la victoria al Real Oviedo en el un partido en el que falló en la acción del gol y luego se autoexpulsó; el conjunto nervionense se queda a dos puntos del descenso y sigue cuesta abajo y sin frenos...

El Celta aprieta al Betis

Los cambios de Claudio Giráldez en el descanso fueron decisivos para la remontada del conjunto gallego en Mestalla, que se coloca a un solo punto del Real Betis, propietario de una quinta plaza que servirá a priori para jugar la próxima campaña en la máxima competición europea; la Real Sociedad tampoco le quita ojo...