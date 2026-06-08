30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de junio de 2026

A las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyos preámbulos se están caracterizando por muchos accidentes y lesiones en varias selecciones, en las dos orillas del Guadalquivir siguen con la planificación de la 26/27, siempre con un ojo puesto en la magna cita

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de junio de 2026

El de Marmato, antes de un partido del último curso en La Cartuja.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de junio de 2026:

- CON LA BOCA CHICA

River Plate filtra negociaciones avanzadas por un Nelson Deossa aparentemente convencido de jugar en Argentina, aunque el Betis no tiene aún una oferta formal y apremia a los 'Millonarios', cuyos tanteos se han quedado muy lejos aún de las pretensiones verdiblancas

- VARGAS SUEÑA CON "JUGAR LA CHAMPIONS LEAGUE"

El extremo se resigna a la bajada de estatus del Sevilla y su hermano aventura que cualquier mudanza futura no mirará una Liga, un país o un club en concreto, sino la posibilidad de disputar la máxima competición continental

- ERIKSEN TRANQUILIZA

"Mi desfibrilador hizo exactamente lo que tenía que hacer, protegerme cuando lo necesito", explica el danés, que sintió algo "diferente" al episodio de 2021

- NEYMAR PROGRESA

Tras haber tenido que hacer un cambio en la lista por lesión, la evolución del veterano punta del Santos va por el camino esperado y deja de ser una preocupación para Ancelotti.

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