La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de junio de 2026
A las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyos preámbulos se están caracterizando por muchos accidentes y lesiones en varias selecciones, en las dos orillas del Guadalquivir siguen con la planificación de la 26/27, siempre con un ojo puesto en la magna cita
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 9 de junio de 2026:
- CON LA BOCA CHICA
River Plate filtra negociaciones avanzadas por un Nelson Deossa aparentemente convencido de jugar en Argentina, aunque el Betis no tiene aún una oferta formal y apremia a los 'Millonarios', cuyos tanteos se han quedado muy lejos aún de las pretensiones verdiblancas
- VARGAS SUEÑA CON "JUGAR LA CHAMPIONS LEAGUE"
El extremo se resigna a la bajada de estatus del Sevilla y su hermano aventura que cualquier mudanza futura no mirará una Liga, un país o un club en concreto, sino la posibilidad de disputar la máxima competición continental
- ERIKSEN TRANQUILIZA
"Mi desfibrilador hizo exactamente lo que tenía que hacer, protegerme cuando lo necesito", explica el danés, que sintió algo "diferente" al episodio de 2021
- NEYMAR PROGRESA
Tras haber tenido que hacer un cambio en la lista por lesión, la evolución del veterano punta del Santos va por el camino esperado y deja de ser una preocupación para Ancelotti.