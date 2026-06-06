30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 7 de junio de 2026

Desde Ecuador insisten en que el fichaje de Patrik Mercado por el Sevilla no se ha caído

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Mercado aún puede llegar al SevillaImago

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"VA A AVANZAR"

El presidente del Independiente del Valle, Franklin Tello, insiste en que se llegó a un acuerdo antes de la grave lesión sufrida por Patrik Mercado e incluso pone fecha a su desembarco en el Sevilla

SE METEN EN UN OBJETIVO BÉTICO

El Betis se toma con calma la llegada de Bamba Dieng, a coste cero, y en Inglaterra se ponen las pilas

FUEGO CRUZADO ANTES DE LA 'FINAL'

Florentino Pérez y Riquelme intercambian críticas y acusaciones antes de las elecciones de este domingo

MARC MÁRQUEZ VUELVE A LA CARGA

Un mes después de ser operado, gana el Sprint en Hungría y da vida al Mundial de MotoGP

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