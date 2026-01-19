Agoumé tiene claro el diagnóstico: "Hay que salir con el cuchillo entre los dientes"

El francés se ha mostrado orgulloso de la reacción del equipo, que ha sabido remontar gracias a la ayuda de los nigerianos, con un Akor Adams totalmente estelar

El Sevilla FC ha conseguido uno de esos puntos que no se consiguen por juego, pero si por corazón y casta. Los de Almeyda han conseguido el empate tras remontar un dos a cero que parecía ser definitivo, aunque Akor Adams tenía claro que eso no podía ser así. El nigeriano ha llegado totalmente enchufado de la Copa África, todo ello tras haber podido conseguir la medalla de bronce con su Selección. Y parece que quiere seguir con su racha, ya que se ha erigido como el héroe de un equipo que empieza a creer tras el regreso de los nigerianos, en un partido en el que todo parecía perdido.

Tras el encuentro, uno de los que salió a hablar en los micrófonos de DAZN fue Lucien Agoumé. El centrocampista francés se mostró contento tras la remontada lograda en tierras alicantinas, confiando en que pueda ser un paso importante para próximos objetivos. "Venimos de un momento difícil. Hemos intentado luchar hasta el final para ganar este partido. No ha podido ser, pero muy contento del esfuerzo del equipo. Remontar un resultado de dos a cero no es fácil. Este es el camino que hay que seguir hasta el final de la temporada. Cada partido hay que salir con el cuchillo entre los dientes y apretar hasta el final", declaró el francés.

Muchos son los motivos que pueden explicar la reacción del equipo, aunque son los nigerianos los principales culpables de ello. El francés se mostró muy contento por el regreso de ambos, y les atribuye gran mérito de la remontada. "Ese es el camino. Akor ha vuelto con buenas sensaciones. Ha hecho una gran Copa de África y creo que lo vamos a necesitar mucho hasta el final de la temporada. En la situación en la que estamos necesitamos a todos y vamos a luchar todos hasta el final. Creo que es la única manera de sacar todo esto", respondió el centrocampista.

Por último, también quiso a hacer referencia a una de las últimas jugadas del encuentro, donde los sevillistas han reclamado un posible penalti sobre Oso, aunque el colegiado ha decidido pitar una dudosa mano de Akor. A pesar de esa acción, no ha querido darle importancia. "Sí, creo que el ��rbitro ha dicho que había mano de Akor antes. Pero bien, no pasa nada, hemos luchado hasta el final. Muy contento del esfuerzo para remontar ese resultado. El sábado en casa tenemos un partido muy importante", finalizó.