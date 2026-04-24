Mónaco - Barça: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de 'play-in' de la Euroliga 2025-2026

Tras vencer al Estrella Roja, el Barça se la juega en Mónaco, el mismo lugar donde fue eliminado hace un año en los 'play offs' de la Euroliga

El gran triunfo logrado el martes por el Barça le permitirá jugarse, a cara o cruz, el pase a los 'play off' de la Euroliga en Mónaco. En el mismo lugar donde perdió hace un año, en la última jugada, el pase a la Final Four se jugará este año un premio menor, pero no menos importante.

La idea, entonces y ahora, es seguir vivos en la competición y eso pasa por ganar. El que pierda se va para casa. El que gane será el rival del Olympiacos en unos 'play offs' que se antojan igualados y emocionantes en esta interminable Euroliga.

En aquella ocasión decidió un acierto de Mike James y un error de Kevin Punter, que teniendo en ventaja a Willy Hernangómez en la última jugada, decidió tirársela él. Y la falló. Ahora se da el morbo de que a James lo ven vistiendo la camiseta del Barça la próxima temporada.

Ya ocurrió hace unas semanas que el Zalgiris se presentó con Moses Wright con un acuerdo con el Barça y el pívot norteamericano fue el verdugo del que, seguramente, será su próximo equipo.

Los precedentes tampoco ayudan ni son optimistas con el Barça. Los de Xavi Pascual han perdido en seis de los últimos siete partidos que han jugado en Mónaco, donde el pasado año ganaron en Liga regular, pero luego perdieron los tres partidos de 'play offs' y el de este año de la liguilla. Al menos, esta vez estará Tomas Satoransky, que se perdió el último partido jugado en Mónaco.

"Nos interesa un partido con ritmo y, a partir de ahí, en el juego posicional, atacar con cabeza, sin precipitarnos. No podemos cometer errores, porque tienen jugadores de mucho nivel", afirmaba el preparador barcelonista, Xavi Pascual, sobre el duelo que les espera este jueves.

A qué hora es el Mónaco - Barça del play-in de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Mónaco y el Barça, perteneciente a la segunda ronda de play-in de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 24 de abril a partir de las 19:30 horas en el Salle Gaston Médecin.

Dónde ver en TV y online el Mónaco - Barça del play-in de la Euroliga

Este partido entre el Mónaco y el Barça se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA