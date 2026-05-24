Javi Vázquez se posiciona con Sergio Ramos: "Es el cambio que necesitamos y ojalá se resuelva ya"

El canterano nervionense, a punto de hacer historia en Portugal, apunta al camero como la solución idónea para el club nervionense y señala a los culpables de la situación actual del Sevilla: "Se ve desde fuera"

Como sevillista de cuna, Javi Vázquez, en la semana más especial de su carrera, no puede ocultar en la entrevista en ESTADIO Deportivo su preocupación por la situación del club, ni tampoco su ilusión por el próximo aterrizaje de Sergio Ramos como cabeza visible de los futuros propietarios de la entidad nervionense.

En este sentido, el lateral izquierdo, que hoy mismo disputa la final de la Copa de Portugal con el humilde Torreense, analiza desde la distancia lo ocurrido en el Sánchez-Pizjuán para haber llegado a la tesitura actual, con sufrimiento para salvar la categoría en la penúltima jornada después de haber alcanzado la gloria años atrás.

El diagnóstico de Javi Vázquez: "Desde fuera se ve que la gestión en el Sevilla no ha sido buena"

Así, Vázquez apunta a una pésima toma de decisiones. "Yo no estoy ahí dentro para saber exactamente lo que pasa, pero desde fuera se aprecia que la gestión no ha sido buena por parte de las personas que tienen que tomar decisiones. Aunque es verdad que no había dinero para grandes fichajes, el mercado de verano y de invierno fueron un poco extraños", explicó el defensa alcalareño de 25 años, que apuntó la importancia de un reseteo para resurgir.

"Ahora toca aprender de los errores que se hayan cometido para que la temporada que viene sea una temporada totalmente diferente", aseveró en ED Vázquez, que destaca el rol fundamental de la cantera para evitar el desastre del descenso.

La aportación vital de la cantera con dos nombres propios

"Es cierto que al final los que nos han sacado adelante son la gente de la cantera. Jugadores que en el peor momento del Sevilla han estado ahí para salvarnos", celebró el canterano sevillista, que señaló a Kike Salas como un ejemplo y una pieza clave para la salvación.

"Ha hecho una temporada muy buena y creo que ha sido un jugador que ha sabido llevar al equipo adelante. Su personalidad en el campo transmite mucho a todos los jugadores y es un ejemplo de canterano, de un jugador que siente los colores, porque el mejor que nadie sabe lo que supone para un canterano defender sus colores", resalto Vázquez, que antes de abordar el asunto de Sergio Ramos, se detuvo en otro nombre propio, canterano también y con el que comparte posición, Oso, cuya renovación está estancada.

"La verdad es que ha sido otro de los nombres claves en el Sevilla. No le ha pesado nada el dar el paso al primer equipo, se ha mostrado tal y como es él y la verdad es que me alegra mucho ver cómo han subido muchos futbolistas del filial y han sido importantes en el primer equipo. El Sevilla debe seguir por ese camino", aseveró Javi Vázquez, que precisamente destacó la condición de canterano de Sergio Ramos para que su deseo de reflotar al Sevilla sea un éxito.

Ilusionado con el aterrizaje de Sergio Ramos: "Es lo que necesitamos"

"Lo más importante es que Sergio es de la casa, que conoce el club, que conoce la ciudad, que conoce a la afición. Es la clave de todo esto y ojalá se resuelva ya, por su sentimiento sevillista y sus orígenes", explicó Javi Vázquez, que ve en el camero una solución para cambiar el rumbo.

"Necesitamos un cambio y es mejor que sea alguien de la casa, porque él lo conoce todo, se ha criado en la ciudad deportiva, conoce el día a día de la cantera, y sabe lo que significa la cantera para el Sevilla. Vamos a ver qué pasa", señaló a esta redacción el carrilero, que ansía que vuelva el Sevilla de su infancia.

"Este puede ser el empujoncito que necesitamos. Yo desde que sigo al Sevilla desde niño tengo el recuerdo de temporadas grandes, de peleas por títulos europeos. Es verdad que hemos pasado un poco a ese segundo escalón y la gente necesita otra vez ilusión, la Ilusión de confeccionar una buena plantilla, de que la unión del estadio con los jugadores sea cada vez más grande como en estos últimos partidos. A ver si es posible que la temporada que viene podamos pelear por cosas bonitas y no suframos como en esta", indicó Javi Vázquez antes de disputar esta tarde una final histórica contra el Sporting Clube de Portugal.