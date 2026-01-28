Alexis Ciria debuta a lo grande en el Real Madrid: el canterano del Sevilla FC se viste de héroe y ahora reta al Real Betis

El prometedor extremo pacense se viste de héroe sólo dos días después de su fichaje: sale desde el banquillo y decanta la eliminatoria ante el RCD Mallorca en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil

Llegar y besar el santo. Alexis Ciria no ha podido tener un mejor debut con la camiseta del Real Madrid. El joven canterano del Sevilla FC se ha estrenado en 'La Fábrica' marcando el gol de la victoria merengue ante el RCD Mallorca (1-0), en la prórroga de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey Juvenil disputada este miércoles a partido único en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El extremeño salió desde el banquillo para decantar la balanza y ahora se enfrentará en los cuartos de final al Real Betis, en un duelo especial por la máxima rivalidad que hasta hace unos días mantenía con los verdiblancos.

El Sevilla FC hizo todo lo posible por renovar el contrato de este eléctrico atacante pacense de 18 años, que expiraba el 30 de junio de 2027; pero la irrupción del Real Madrid lo convirtió en una tarea imposible que, eso sí, ha hecho reaccionar a la entidad nervionense. Este mismo miércoles ha anunciado la ampliación hasta 2029 de Edu Altozano (19 años) y se encuentra muy cerca de poder culminar un idéntico acuerdo con Nico Guillén (17 años).

Alexis Ciria decanta el Real Madrid - RCD Mallorca en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil

El Real Madrid sufrió de lo lindo para imponerse al RCD Mallorca en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. Tras una primera parte en la que ninguno de los dos conjuntos lograba sentirse cómodo y apenas había ocasiones de peligro, los baleares salieron más entonados en la reanudación y estuvieron muy cerca de adelantarse. Álvaro López, técnico blanco, miró a la banda para llamar a Alexis Ciria. El ex del Sevilla FC, con el '18' a su espalda revolucionó el ataque blanco casi de inmediato.

Además de liderar las principales ofensivas locales en el tramo final de los 90 minutos reglamentarios, se mostró especialmente determinante en la prórroga. Primero, mandó un centro-chut al larguero nada más arranca el tiempo extra y, justo antes del descanso, en el 103', remató al fondo de las redes un servicio de su compañero Carlos Díez para establecer en el marcador ese sufrido 1-0 que a la postre sería el resultado definitivo.

De momento, Alexis Ciria empieza en el Juvenil del Real Madrid

El próximo 11 de febrero, de nuevo en Valdebebas, el Real Madrid librará un duelo ante el Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil. Los verdiblancos vienen de ganar por 5-3 al Granada CF en un intenso y vibrante duelo. De fondo, está el 6-1 que los merengues se llevaron de Los Bermejales en la eliminatoria de octavos de la pasada edición copera.

"Un sueño hecho realidad. Con ganas de empezar y hacer cosas bonitas para este gran club. ¡Hala Madrid!", exclamaba Alexis Ciria en sus redes sociales el pasado lunes, nada más hacerse oficial su fichaje por el Real Madrid procedente del Sevilla FC, club al que llegó con sólo 11 años después de despuntar en el Flecha Negra de Badajoz. Sólo dos días después, celebra su primer destello. De momento, su debut ha sido con el Juvenil A, aunque cabe entender que el extremeño se moverá a caballo con el Real Madrid Castilla, que comparte Grupo 2 de la Primera RFEF con el Sevilla Atlético.