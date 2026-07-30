La lesión de Raúl Asencio complica aún más su futuro: Mourinho ya mira otro central

El canterano es el primer lesionado muscular de la pretemporada del Real Madrid al sufrir una rotura en el recto femoral de la pierna derecha que le mantendrá varias semanas de baja, un contratiempo muy inoportuno que le llega en el peor momento posible; su entrenador ya le habría comunicado que no entra en sus planes y el club continúa baraja el fichaje de un sustituto como Renato Veiga

Raúl Asencio estará entre cuatro y seis semanas de bajas por culpa de una lesión muscular. Imago

El Real Madrid ha confirmado este jueves la primera lesión muscular de la pretemporada. Raúl Asencio sufre una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, según ha informado el club blanco tras las pruebas realizadas por los servicios médicos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Como es habitual, la entidad madridista no ha fijado un plazo oficial de recuperación y ha señalado que el futbolista queda "pendiente de evolución". Sin embargo, por el tipo de lesión y atendiendo a casos similares, el tiempo estimado de baja suele situarse entre las cuatro y las seis semanas, por lo que el central se perdería el resto de la preparación estival y tendría muy complicado llegar en condiciones al inicio de LaLiga.

Un contratiempo en el peor momento

La lesión llega cuando el futuro de Raúl Asencio apunta a estar lejos del Santiago Bernabéu. José Mourinho había mantenido conversaciones con el futbolista durante las primeras semanas de trabajo y le trasladó que su protagonismo iba a ser prácticamente inexistente durante la temporada 2026/2027.

La competencia en el eje de la defensa resulta feroz. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Éder Militão e Ibrahima Konaté parten claramente por delante del canterano en la rotación del técnico portugués, mientras que en el lateral derecho tampoco parece existir espacio tras la llegada de Denzel Dumfries y la continuidad de Trent Alexander-Arnold.

Con esa situación, el Real Madrid ya había abierto la puerta a una salida del jugador para que pudiera encontrar los minutos que difícilmente iba a tener en Chamartín.

La baja no cambia los planes de Mourinho

El contrato de Raúl Asencio se extiende hasta junio de 2031 y la intención del Real Madrid sigue siendo estudiar las propuestas que puedan llegar por un defensa al que todavía consideran un activo importante desde el punto de vista patrimonial.

La prioridad del futbolista continúa siendo triunfar en el conjunto blanco, aunque su posición ha cambiado radicalmente desde la llegada de Mourinho al banquillo.

Renato Veiga gana enteros

Mientras Asencio inicia un periodo de recuperación que se alargará como mínimo hasta septiembre, el Real Madrid baraja reforzar la defensa con un perfil que sí convence plenamente al entrenador portugués. Uno de los nombres que más gusta en la dirección deportiva es el de Renato Veiga.

El internacional luso encaja en el perfil de central con capacidad para actuar también como lateral izquierdo, una polivalencia muy valorada por Mourinho a la hora de confeccionar la plantilla. Su incorporación permitiría aumentar todavía más la competencia en una línea defensiva que ya ha recibido este verano el refuerzo de Ibrahima Konaté.

Cinco futbolistas en la enfermería

Raúl Asencio se convierte así en el primer futbolista de la primera plantilla que sufre una lesión muscular esta pretemporada en el Real Madrid. Al margen del central canario, Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación, mientras que el único lesionado adicional de la pretemporada es el canterano Thiago Pitarch, que permanecerá unas seis semanas de baja por un problema en la rodilla.

En lo que respecta a Asencio, este jueves trabajó en el interior de las instalaciones mientras el resto del grupo completó una nueva jornada de entrenamiento bajo las órdenes de Mourinho. La plantilla comenzó el trabajo en el gimnasio antes de saltar al césped para realizar ejercicios de posesión, presión, circulación de balón, trabajo táctico y un partido final.