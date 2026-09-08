Milagro económico en el Sevilla: un paciente en estado crítico que está muy cerca de recibir el alta

El presidente, José María del Nido Carrasco, ha roto su largo voto de silencio y ha comparecido en rueda de prensa para analizar la nueva situación financiera de la entidad

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha ofrecido en la mañana de este martes la rueda de prensa más optimista en los cuatro años de mandato que se cumplirán en el próximo mes de diciembre. Y no sólo por el excelente mercado de fichajes que contra todo pronóstico ha sido capaz de protagonizar el director deportivo, José Ignacio Navarro, o por el notable inicio de curso del equipo dirigido por Luis García Plaza, con siete puntos de 12 en LaLiga EA Sports. El máximo dirigente nervionense se ha congratulado especialmente de la esperanzadora analítica que ha ofrecido un paciente que permanecía ingresado en estado crítico y que, de manera muy sorprendente, ha experimentado una gran mejoría que le tiene muy cerca de recibir el alta hospitalaria.

El Sevilla ya está a punto de dejar en cero la cifra de pérdidas y reduce un tercio su deuda neta

Traduciendo con cifras exactas la metáfora sanitaria, el Sevilla FC ya está rozando el 'Break even', es decir el equilibrio entre los ingresos y las deudas. Según la información que ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el club nervionense llegó a ofrecer hace dos ejercicios pérdidas por más de 82 millones de euros, cifra que logró reducir hasta los -36 millones del pasado curso y que a día de hoy se encuentra prácticamente a cero, sólo a falta de una cantidad inferior a los cinco millones que aún podría reducirse de manera considerable si en estos días de septiembre consiguiese cerrar las salidas de Fábio Cardoso y/o Marcao Teixeira a algunas de las ligas en las que sigue abierto el mercado.

Asimismo, su deuda neta se ha reducido desde los -90 hasta los -60 millones de euros, que es saldo resultante de sumar todo lo que hay en la caja más las cantidades que le adeudan terceros y de restar esa partida con los pagos pendientes de satisfacer, incluidos los dos créditos que le concedió Goldman Sachs. Todo ello, gracias a que ha sido capaz de cerrar ventas por unos 125 millones entre los siete futbolistas que ha traspasado desde el verano de 2025 hasta el de 2026; dos de ellos canteranos (Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso') que ofrecieron plusvalías íntegras. También ha sido decisivo el dineral que han liberado (aun teniendo que asumir fichas de esta 26/27) jugadores como Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Rafa Mir o Fede Gattoni.

La ampliación de capital sigue siendo necesaria, pero ya no es imprescindible

De hecho, sólo con lo que Nianzou libera en concepto de amortización más salario, el Sevilla FC obtiene mucho más margen salarial de lo que gana con la venta al Venezia FC de Akor Adams, quien se ha ido por unos 20 millones de los que el club sólo puede reutilizar seis (más o menos, entre el 20 y el 30%). Luego, se han marchado muchos futbolistas que terminaban contrato y, por lo tanto, no afecta al LCPD; pero sí reducen considerablemente el gasto anual en el plantel. Entre todas estas partidas han 'sustituido' esa ampliación de capital que Sergio Ramos pintó como asunto de vida y muerte.

Del Nido Carrasco asegura ahora que no es "imprescindible ni necesaria". aunque sí sería muy importante para poder reducir los tiempos (y los riesgos de retroceso) en esta regeneración deportiva y económica. El otro gran tema de conversación es el famoso parámetro del 1:1. Ahí el Sevilla ni ha llegado ni va a llegar a corto plazo. Es decir, seguirá moviéndose en LaLiga bajo los parámetros especiales para clubes excedidos y, si no hay esa ampliación de capital -o una compra de la sociedad sobre la que a día de hoy no se ha movido nada-, los próximos mercados de fichajes serán idénticos a este último: vender mucho, ingresar todo lo posible en plusvalías y rascar euro a euro en todo un ejercicio de ingeniería financiera.

Del Nido Carrasco explica el acelerón en la regeneración económica y deportiva del Sevilla

"Cuando tomé posesión del cargo, el objetivo prioritario era garantizar la supervivencia de Sevilla, cuadrar las cuentas. En los últimos 24 meses hemos reducido los gastos del Sevilla de 265 a 135 millones de euros. Han sido dos temporadas en las que hemos sufrido mucho en lo deportivo y teníamos que buscar plantillas más eficientes. Que todo el dinero que gastemos en la plantilla del Sevilla sean jugadores que jueguen en el Sevilla", ha explicado sobre la importancia de quitarse futbolistas que cobraban muchísimo pero jugaban entre poco y nada.

"Dentro de esa eficiencia, gracias al acierto del director deportivo y del entrenador, esperamos que el año que viene haya ese equilibrio y, a partir de ahí, ir creando la base del Sevilla del futuro que todos queremos". "En junio, hace tres meses, teníamos una deuda neta de 90 millones y ahora es de 60", ha argumentado el presidente, que ha visto rebajado la crispación social.

Su situación personal y la opción de retomar las negociaciones para la venta del club

"Bueno, el verano más tranquilo desde que estoy en el Sevilla, no, ha sido el verano más duro de mi vida. Veníamos de un final de temporada durísimo. Nos hemos dejado la vida para intentar, dentro de nuestras circunstancias económicas, hacer la mejor plantilla posible, siendo lo más responsable posible. A partir de ahí, yo me encuentro igual que siempre. Tengo clara cuál es la hoja de ruta, qué tenemos que culminar esa regeneración deportiva y económica. No he cogido aire porque me he vaciado, igual que todos los que trabajamos en el club en este mercado de verano; pero me encuentro con fuerzas y mi relación con los consejeros es la misma de siempre".

"Mis opiniones no tienen sentido en una rueda de prensa de balance de la situación económica del club. No soy nadie para decirle a los accionistas qué tienen que hacer con sus paquetes accionariales. Si fueran mis acciones, le diría lo que yo haría; pero, como saben, tengo 300 acciones de las 103.400 que hay. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno con sus acciones".