La "pena" de Kévin Gameiro por Sevilla y Valencia, "dos clubes grandes que tienen que volver a ser lo que eran"

El ya retirado ex delantero, que ganó tres Europa Leagues en Nervión y una Copa del Rey a orillas del Turia, en realidad en el campo del eterno rival blanquirrojo, ve favorito al anfitrión este viernes porque "juega en casa y está con menos presión" que su último club en España

"Disfruto de la vida. De momento estoy con mi familia y viajo. Tengo algunas empresas en Estrasburgo, pero no estoy en el mundo del fútbol. No lo quiero. Estoy contento por mi carrera, pero no me vas a ver en un banquillo. Creo que es un trabajo muy difícil, incluso peor que jugador. Tienes mucha presión. Tienes que hacer un equipo con 20-25 jugadores y sólo juegan 11. Esos 15 no están contentos y es difícil de gestionar"., explicaba este viernes Kévin Gameiro en el programa 'La Grada' de Radio Esport, donde el ex delantero, que se retiró hace año y medio aunque hace más de dos que no juega al fútbol, habló de dos de sus clubes en España, que se enfrentan este 11-S en LaLiga.

"Me encantan el Sevilla FC y el Valencia CF. Tuve la suerte de ganar títulos en ambos (tres Europa Leagues en Nervión, una Copa del Rey en la ciudad del Turia). Para mí, fue una experiencia muy buena. Estoy muy contento por mi carrera. He conocido clubes muy buenos y he podido jugar. Estoy satisfecho", asevera el de Senlis, que tenía un favorito para el duelo entre los nervionenses y el conjunto che: "El Sevilla juega en casa y está con menos presión. Sigo a los dos. Son clubes que me han marcado. Me da un poco de pena lo que pasa en Valencia y Sevilla. Son clubes grandes que ahora están con resultados peores y tienen que volver a ser lo que eran".

Mejor recuerdo en Valencia

"Ganar la Copa y meternos en Champions. Marcelino fue un entrenador muy bueno. Sin él, fue más difícil aquí. Hacía once años que el Valencia CF no ganaba un título. Fue muy bonito hacerlo contra el Barça y en el campo del Betis. Fue muy especial. Siempre lo voy a recordar. Ganar 2-1 y marcar fue increíble. Éramos un equipo muy fuerte. Teníamos experiencia. Empezamos con dificultades, pero terminamos muy bien. Han pasado muchas cosas desde la salida de Marcelino. Hicimos un año increíble. Al final del mercado el míster se quejó del propietario y salió. Había confeccionado un buen equipo, con 15-16 jugadores muy buenos. Era más fácil. Todos los jugadores intentaban aportar muchas cosas".

El año del COVID

"Fue un año difícil, con un entrenador nuevo. Llegó el COVID, que fue la muerte del fútbol. No había gente, sin ambiente... fue un mal momento. Mestalla siempre te ayuda mucho; puedes ganar partidos difíciles cuando le gente está contigo. Te dan ganas de devolver el esfuerzo. Disfrutaba de ese ambiente. Los aficionados del Valencia CF son calientes y, a veces, un poco difíciles (ríe). Siempre me ha gustado jugar en estadios calientes. Han cambiado muchas cosas. Los propietarios han cambiado su estrategia de inversión en el club. Mucho jugador joven y eso, a veces, funciona y otra es arriesgado. El fútbol es difícil. Cuando no hay mucho dinero, no es fácil. También depende de la estrategia del club. Espero que el Valencia CF remonte este momento".