El Athletic Club deja clara sus intenciones con las salidas en el mercado de fichajes

El cuadro vasco ya ha confirmado cinco salidas entre cesiones y traspasos. Los casos de Ibon Sánchez, Duñabeitia, Iker Varela, Unai Gómez y Urko Izeta tienen como punto en común el derecho a tanteo

El Athletic Club inició su pretemporada a comienzos de este mes de julio que ya ha superado su ecuador. El técnico alemán aterrizaba en el Athletic con la idea de realizar una pretemporada cerca de casa y sin viajes excesivamente largos para poder conocer a fondo la idiosincrasia de Lezama. El Athletic Club tiene en Lezama a su gran 'fábrica' de talentos y teniendo en cuenta la filosofía de los vascos, cuidar de esta es vital.

Pero Edin Terzic parece que no quiere perder el tiempo, ni hacérselo perder a otros en estos los primeros días de pretemporada del Athletic Club. Los vascos ya han anunciado la salida de hasta siete jugadores entre traspasos y cesiones. En este total también se incluyen las salidas del Bilbao Athletic, que suele actuar cada curso como un importante pulmón para el primer equipo.

El Athletic Club acelera en la operación salida

Los jugadores que el Athletic Club ha traspasado o cedido hasta el momento son los siguientes. Ibai Sanz (cesión al Córdoba), Ibon Sánchez (traspasado al Cádiz), Eder García (cesión al Córdoba), Unai Gómez (traspasado al Udinese), Urko Izeta (traspasado al Cádiz), Aimar Duñabeitia (traspasado al Sporting de Gijón) y el último que se conoció este pasado 17 de julio, Iker Varela que puso rumbo a la UD Ibiza en calidad de traspasado.

Parte de estas operaciones tienen un punto en común que demuestra que el Athletic Club no quiere ver como los precios de esos jugadores que han salido este verano, se incrementen por el simple hecho de ser el club vasco el que está interesado. El Athletic Club se ha guardado un derecho de tanteo con los jugadores del filial Ibon Sánchez, Aimar Duñabeitia e Iker Varela. Además ha tomado este mismo camino con Urko Izeta y Unai Gómez.

El Athletic Club se guarda un as en la manga con sus traspasos

El Athletic Club está acostumbrado a que cuando tiene interés en un jugador, el precio de este se incremente debido a que por la filosofía del club vasco, su mercado es más reducido que en el resto de clubes. Eso lo usan otros equipos para sacar una mayor tajada de los traspasos.

Con este aprendizaje que en San Mamés han adquirido durante estos años, el derecho de tanteo con los jugadores anteriormente citados les da un margen de maniobra. Así el Athletic se asegura al menos tener una posición igual que el resto de equipos.

La opción de recompra en el Athletic Club

Otro de los puntos que ha incluido el Athletic Club en tres de los cinco traspasos que ha realizado hasta el momento (Ibon Sánchez, Aimar Duñabeitia e Iker Varela) es la opción de recompra. Desde el club vasco saben que el destino que han tomado estos futbolistas (Cádiz, Sporting de Gijón y UD Ibiza) pueden suponer un paso importante en su crecimiento de cara al futuro. Es ahí donde el Athletic se guarda ese as en la manga en forma de opción de recompra que puede traer de vuelta a Ibon Sánchez, Aimar Duñabeitia e Iker Varela.