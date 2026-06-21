La conversación entre Edin Terzic y Beñat Gerenabarrena

El centrocampista regresa al Athletic Club después de una productiva cesión en el CD Castellón con el que llegó a jugar las eliminatorias por el ascenso a Primera división. El canterano tendrá que ganarse el puesto en una posición de centrocampista en la que hay mucha competencia

Beñat Gerenabarrena va a ser una de las caras nuevas en la pretemporada del Athletic Club. El centrocampista regresa después de una temporada en calidad de cedido en el CD Castellón de Segunda división con el cual ha disputado las eliminatorias para ascender a Primera división. El canterano ha jugado bastante, ha progresado y ahora se tendrá que ganar un puesto en el primer equipo vasco en donde hay mucha competencia en el puesto de centrocampista. El de Lekeitio ha desvelado que incluso ha tenido una conversación con el nuevo entrenador Edin Terzic.

Beñat Gerenabarrena vuelve al Athletic Club después de una cesión fructífera en el CD Castellón ya que ha disputado 39 partidos y 2.798 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Un rendimiento que le da opciones de tener un sitio en el primer equipo rojiblanco de cara a la siguiente temporada. Tendrá que convencer a Edin Terzic, el nuevo entrenador, al que ve preparado para asumir el reto del Athletic Club. "Sentí sobre todo que sabe dónde se mete, sabe el proyecto que tiene por delante. Yo sentí que estaba muy volcado en el proyecto, que sentía, que entendía lo que es el Athletic. Y creo que para un entrenador que viene a un club así lo importante es conocer todo el entorno, lo que es el club, sus valores... y creo que él lo sabe a la perfección", ha dicho en una entrevista en Deia.

Beñat Gerenabarrena ha desvelado que ha tenido una conversación ya con Edin Terzic el cual le ha pedido que dé su mejor rendimiento. "Me dijo que lo diera todo, que es lo importante y ya está. Que en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar, pero sobre todo que lo dé todo".

Beñat Gerenabarrena y la posibilidad de no tener sitio en el Athletic Club

Beñat Gerenabarrena sabe que no va a tener fácil ganarse un sitio en el Athletic Club. Por tanto, es consciente de que puede tener que irse cedido de nuevo. De hecho el centrocampista siempre se ha mostrado cauteloso sobre su futuro y sus opciones en el Athletic Club. "Obviamente, me jodería. Mi sueño es jugar en el Athletic y en San Mamés. Pero sé que el fútbol no es una línea recta, que puede dar muchas vueltas, pero si no es este año quizá sea en otro. Yo tengo que seguir dándolo todo y confiando en mí. Cualquier decisión que tome el entrenador hay que respetarla. Y es lo que haré. Y si se da, a seguir trabajando".

Es por ello que Beñat Gerenabarrena no quiere hacer ningún tipo de planes de momento y está totalmente centrado en hacer la pretemporada con el Athletic Club. "Sinceramente, no lo sé. Lo único que sé es que estaré en pretemporada, que lo voy a dar todo. Ojalá consiga mi puesto y pueda cumplir mi sueño, que es jugar en el Athletic y en San Mames. Lo único que sé es que tengo la pretemporada por delante, que lo voy a dar todo. Solo pienso en eso. Luego lo que pase ya se verá".

Beñat Gerrenabarrena, de 23 años, tiene que ganarse un puesto en el centro de campo del Athletic Club por el cual tiene que competir con futbolistas de la talla de Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Beñat Prados e incluso Unai Gómez y Peio Canales.