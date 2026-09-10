Agirreoa lanza a Unai Simón hacia el Trofeo Yashin: "Al mejor Unai todavía no le hemos visto"

Unai Simón vuelve a estar entre los candidatos al Trofeo Yashin dos años después de rozar el premio. El guardameta del Athletic recibe el respaldo de Peio Agirreoa, quien formó al portero y quien asegura que "es el mejor portero del mundo" y que todavía queda por ver su mejor versión

Unai Simón vuelve a estar entre los mejores. El portero del Athletic Club figura de nuevo entre los candidatos al Trofeo Yashin, el premio que reconoce cada año al mejor guardameta del mundo dentro de los galardones del Balón de Oro. Una nominación que el rojiblanco recibe con especial orgullo después de haber estado ya en la pelea hace dos años.

En aquella ocasión terminó segundo, solo por detrás del argentino Emiliano Martínez. Un resultado que, visto con perspectiva, ya suponía un reconocimiento enorme para un portero que había ido construyendo su carrera desde Lezama hasta convertirse en uno de los nombres habituales de la selección española. "Muy contento de estar nominado un año más. Hace dos años también lo conseguimos. Fue un segundo puesto, superorgulloso de estar ahí, pensaba que nunca más iba a estar entre los nominados", reconoció el propio Unai Simón.

Pero el guardamete no se conforma con repetir. Después de quedarse a las puertas en 2024, quiere dar un paso más. "Ojalá este año pueda encabezar la lista, pero como digo, ya es un orgullo poder estar en ella con grandes porteros como los que hay", añadió.

De Lezama a la élite mundial

Detrás de esta nueva nominación hay una trayectoria que Peio Agirreoa conoce especialmente bien. El que fuera entrenador de porteros de las categorías inferiores del Athletic y posteriormente responsable del área de formación de guardametas trabajó durante años con Simón en Lezama.

Y su valoración no deja demasiado espacio para el debate. "Es el mejor portero del mundo con y sin lista de nominados", afirmó Agirreoa, que considera que Simón representa a la perfección lo que significa defender la portería del Athletic. "Es portero perfil Athletic. Eres portero del club durante 24 horas y hay que transmitir los valores que ello conlleva. Y Simón ahí también es el mejor", explicó. Una manera de entender la portería que, según Agirreoa, ha acompañado al futbolista durante todo su crecimiento. Desde sus primeros pasos en Lezama hasta convertirse en el guardameta titular del Athletic y de la selección española.

La nominación no es, para Agirreoa, el techo de Unai Simón. Todo lo contrario. El que fuera responsable de su formación cree que todavía puede ofrecer una versión superior a la que ha mostrado hasta ahora. "Está demostrando regularidad. Desde la Eurocopa, pasando por el Mundial y ahora el arranque liguero. Es difícil superarlo pero creo que al mejor Unai todavía no hemos visto", sentenció. La frase resume la dimensión que ha alcanzado el portero del Athletic. No se trata únicamente de una nominación puntual, sino de la confirmación de una regularidad que le ha permitido mantenerse en la élite durante varias temporadas.

Un Yashin con mucha competencia

El camino hacia el Trofeo Yashin, eso sí, volverá a ser complicado. Unai Simón tendrá que competir con guardametas de primer nivel como Dibu Martínez, David Raya, Joan García, Thibaut Courtois, Bono, Édouard Mendy, Gregor Kobel, Matvey Safonov y Vozinha. Entre ellos aparecen también otros campeones del mundo como Raya y Joan García, lo que eleva todavía más la competencia por el reconocimiento.

Pero Simón ya sabe lo que significa estar ahí. Hace dos años se quedó a un paso del premio. Ahora regresa a la lista con la experiencia de quien ya ha comprobado que puede competir por ser considerado el mejor portero del mundo. Y en Lezama, donde comenzó a construir su carrera, hay quien piensa que todavía queda por descubrir su mejor versión.