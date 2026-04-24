Jauregizar reina en el Athletic Club con la aprobación de Ernesto Valverde

El centrocampista del Athletic Club se convierte en el jugador de campo más utilizado por Ernesto Valverde esta temporada, sumando 30 titularidades en LaLiga

El centrocampista del Athletic Club, Mikel Jauregizar, es el futbolista de campo que más minutos suma esta temporada del Athletic Club en LaLiga. El de Bermeo ha pasado a ser una figura imprescindible en el centro del campo de Ernesto Valverde, tal y como lo fue en la pasada campaña. Su irrupción en el primer equipo del Athletic Club ha sido extraordinaria y el joven mediocentro ya toma galones de vital importancia para el técnico rojiblanco en la medular del cuadro bilbaíno. Jauregizar reina en el Athletic Club con la aprobación de un Ernesto Valverde que tan solo ha dejado en el banquillo, de comienzo, una sola vez al vasco.

Valverde exprime las capacidades de Jauregizar en el Athletic Club

En la pasada campaña, Jauregizar estaba entre los cinco futbolistas más usados por Ernesto Valverde durante todo el curso, llegando a sumar más de 3.300 minutos. Este año, el de Bermeo ha dado un paso más en su carrera deportiva y se coloca primero, con el beneplácito de Unai Simón, que es portero, en la lista de los futbolistas más usados por Ernesto Valverde en este curso. El centrocampista vasco, formado en Lezama, suma más de 2.500 minutos en este curso en LaLiga y 3.400 en total, contando la Copa del Rey y la Champions League. El dato en la competición doméstica es sublime ya que el centrocampista se ha perdido un encuentro por lesión, pero ha jugado los otros 31 partidos, siendo titular en 30 de ellos. Ernesto Valverde confía plenamente en el centrocampista que se ha aclimatado al esquema del de Viandar de la Vera en un periodo muy breve de tiempo.

La marcha de Ernesto Valverde, un nuevo reto para Jauregizar en el Athletic Club

Mikel Jauregizar, ahora, tendrá que afrontar un nuevo reto con el cambio de entrenador en el banquillo del Athletic Club, después de que Ernesto Valverde anunciase que no continuaría al frente del equipo la próxima campaña. "Para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic en su historia. En las tres diferentes etapas ha conseguido muchas cosas. Clasificaciones a Europa, a Champions, nos hizo campeones de la Copa del Rey. No sé, como que sabe sacar la mejor versión de cada uno. Esa es mi sensación y eso es muy difícil. Una pena enorme porque como persona también es un diez. Le echaremos en falta", apuntó Jauregizar en relación al adiós de Ernesto Valverde.